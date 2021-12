Everything Everywhere All At Once: Michelle Yeoh alle prese col multiverso nella nuova pellicola del Daniels

Daniels, il team di registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, è tornato con quello che sembra un altro film strano e meraviglioso. L’ultimo film dei registi di “Swiss Army Man” si chiama “Everything Everywhere All At Once” e vede Michelle Yeoh in un viaggio selvaggio attraverso diverse dimensioni alternative, o multiversi, se volete.

Il primo trailer di “Everything Everywhere All At Once” è appena uscito e, gente, sembra davvero fantastico. Questo è un trailer meraviglioso: è pieno di momenti strani e accattivanti, ma non rivela troppo. Inoltre, Jamie Lee Curtis si presenta indossando una parrucca discutibile.

Potete vedere il trailer di “Everything Everywhere All At Once”, che fondamentalmente si traduce in Tutto ovunque e tutto in una volta, di seguito:

Swiss Army Man, alias il film su un cadavere interpretato da Harry Potter, è stata una meravigliosa, strana sorpresa. E ora i realizzatori di quel film sono tornati con qualcosa che sembra altrettanto meraviglioso e strano.

Il film, “Everything Everywhere All At Once”, ha un cast che include Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis e Jenny Slate. E come Spider-Man: Far From Home coinvolge il multiverso, cosa che dice molto.

Diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti collettivamente come Daniels, il film è un’avventura d’azione fantascientifica esilarante con al centro una grande donna cinese americana esausta dalla vita, interpretata da Michelle Yeoh, che non riesce a pagare le tasse.

L’argomento multiverso presente nel film apre a diversi tipi di possibilità narrative, e avere Michelle Yeoh al centro di tutto rende tutto questo ancora più eccitante. Inoltre, il trailer sembra contenere rimandi a La Tigre e il Dragone, il che non fa altro che piacere.

“Everything Everywhere All At Once” sarà presentato in anteprima mondiale come film della serata di apertura al festival SXSW del 2022. Arriverà quindi nelle sale il 25 marzo 2022.

