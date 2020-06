Evil Dead Now: Bruce Campbell rivela il nuovo capitolo del franchise

La star di Evil Dead (La Casa in italiano) Bruce Campbell ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo capitolo del franchise. “Si chiama Evil Dead Now“, ha detto Campbell in un’intervista con Empire.

La star ha interpretato Ash Williams nella trilogia horror originale di Sam Raimi composta in originale da “The Evil Dead”, “Evil Dead 2” e “Army of Darkness”. Campbell non è apparso nel soft reboot del 2013 chiamato “Evil Dead”, ma è stato produttore. Ha detto che non sarà nemmeno nel prossimo film, che conterrà una protagonista femminile, come il film del 2013.

“Da questo punto in poi, devono in un certo senso resistere da soli. Va bene. E’ liberatorio”, ha detto Campbell. “Vogliamo solo mantenere la serie aggiornata. E il mantra, in realtà, è che i nostri eroi ed eroine sono solo persone normali. Questo è ciò che continueremo a fare.”

Cambell ha rivelato che il creatore del franchise, Raimi, ha scelto il regista indipendente Lee Cronin per dirigere “Evil Dead Now”.

“[Cronin] ha girato un bel film chiamato The Hole in the Ground. Tireremo fuori quel grande uomo non appena avrà tempo.”

Cronin aveva diretto cortometraggi horror prima di uscire con il suo lungometraggio d’esordio “The Hole in the Ground” nel 2019. Il film ha incassato 3,4 milioni di dollari dopo aver debuttato al Sundance Film Festival e continua a trovare consensi nel pubblico dello streaming on demand.

Sia Campbell che Raimi hanno fatto la loro carriera con l’originale trilogia di “Evil Dead”, che si estendeva dal terrore all’interno della Casa nel Bosco, fino ad una commedia dai toni grotteschi nel medioevo. Il buzz attorno ad un altro film della serie è diminuito da quando è stato rilasciato il cupo remake del film originale del 2013 di Fede Alvarez e lo spin-off in serie, Ash vs. Evil Dead, che ha riportato Campbell al ruolo del cacciatore di mostri con la motosega Ash Williams dopo 23 anni, e ha concluso La sua corsa dopo tre stagioni nel 2018.

Fonte

