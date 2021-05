Evil Dead Rise: Alyssa Sutherland e Lily Sullivan saranno le protagoniste del quarto capitolo della saga

Fan dell’horror, rallegratevi: il sequel di “The Evil Dead” è in lavorazione in seno alla HBO Max, e il team dietro del classico originale del 1981, incluso il regista Sam Raimi e la star Bruce Campbell, stanno tornando come produttori esecutivi.

Il nuovo film, “Evil Dead Rise“, è il quarto capitolo della saga di “Evil Dead” che riunisce Raimi e Campbell con lo studio New Line Cinema e Robert Tapert, un produttore del franchise originale.

Il nuovo film si sposterà dai boschi alla città e avrà come protagonisti Alyssa Sutherland (“The Mist”, “Vikings”) e Lily Sullivan (“Picnic at Hanging Rock”, “Jungle”) nei panni di due sorelle la cui riunione viene interrotta da l’ascesa di demoni che le spinge ad una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano la versione da incubo di una famiglia.

Raimi ha anche scelto Lee Cronin, il regista di “The Hole in the Ground” del 2019, come sceneggiatore e regista di questo nuovo capitolo. Tapert sta producendo e Raimi e Campbell sono i produttori esecutivi insieme a Romel Adam, John Keville e Macdara Kelleher.

“Sono entusiasta di riportare Evil Dead alla sua sede originale, la New Line Cinema, 40 anni dopo l’uscita del primo film. La storia dell’azienda come pionieri dell’horror parla da sola”, ha detto Raimi in una dichiarazione. “Sono altrettanto entusiasta di lavorare con Lee Cronin, i cui doni come narratore lo rendono il regista ideale per continuare l’eredità duratura del franchise.”

Campbell poi ha aggiunto: “In sostanza, Evil Dead parla di persone comuni che superano situazioni straordinariamente terrificanti”, aggiungendo poi che non vede l’ora che Alyssa e Lily si riempiano le scarpe di sangue di coloro che sono venuti prima di loro e portino avanti quella tradizione.

