Evil Dead Rise debutta con una serie di recensioni molto positive

Sia la critica che il pubblico amano Evil Dead Rise.

Il quinto film dell’iconico franchise creato dal regista della trilogia di Evil Dead, Sam Raimi, che funge da produttore esecutivo insieme a Bruce Campbell regolare della saga, ha ottenuto molti consensi, un punteggio del 100% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Le prime reazioni sembrano concordare sul fatto che Rise, diretto da Lee Cronin, sia un film dannatamente divertente: l’89% degli acquirenti di biglietti verificati ha anche dato a Rise un pollice in su, e i revisori hanno reso il nuovo capitolo del Necronomicon il film col punteggio più alto del franchise.

Evil Dead Rise si trova in cima al Tomatometer con l’89%, superando Evil Dead II del 1987 (88%), The Evil Dead del 1981 (85%) e la fine della trilogia del 1992, Army of Darkness, con un fantastico 69%. La rivisitazione di Evil Dead del 2013 del regista Fede Álvarez è ancora al 63%.

Spostando l’azione fuori dal bosco e in città, Evil Dead Rise racconta la storia contorta di due sorelle separate (Lily Sullivan e Alyssa Sutherland), la cui riunione è dall’arrivo di demoni che possiedono la carne, spingendole in una primordiale guerra per la sopravvivenza mentre affrontano la versione più da incubo della famiglia che si possa immaginare. Morgan Davies, Gabrielle Echols e Nell Fisher recitano nel nuovo film che è stato sviluppato per il servizio di streaming HBO Max prima di essere aggiornato a una versione cinematografica esclusiva.

