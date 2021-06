Evil Dead Rise: Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher si sono uniti al cast

Evil Dead Rise ha scelto tre nuovi giovani attori che il produttore Bruce Campbell presenta come “I tuoi nuovi eroi dell’orrore”. Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher si sono uniti al cast precedente composto da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan nel prossimo sequel di Evil Dead, intitolato Evil Dead Rise.

Mentre la maggior parte degli altri film di Evil Dead ruotava attorno alle vicende che si svolgevano in una capanna nel bosco, la nuova storia porta i demoni in città e racconta di due sorelle estranee (Sutherland e Sullivan) la cui riunione è interrotta dall’ascesa di demoni che possiedono corpi, spingendoli in una battaglia primordiale per la sopravvivenza.

La squadra originale di Evil Dead è coinvolta in questo capitolo, con Robert Tapert alla produzione e Sam Raimi e Bruce Campbell come produttori esecutivi. Fra i produttori esecutivi figurano anche Romel Adam, John Keville e Macdara Kelleher.

Il regista irlandese Lee Cronin, selezionato da Raimi stesso, Tapert e Campbell, ha scritto la sceneggiatura e sta dirigendo.

Your new horror heroes. https://t.co/85LUah18cB — Bruce Campbell (@GroovyBruce) June 16, 2021

Echols, Davies e Fisher sono tutti attori in ascesa. Echols sta facendo il suo debutto cinematografico in Reminiscence, il film di fantascienza della Warner Bros. dei creatori di Westworld, Lisa Joy e Jonathan Nolan, e interpretato da Hugh Jackman e Rebecca Ferguson.

Davies ha avuto un ruolo da protagonista interpretando un ragazzo trans nella serie TV australiana The End. La sua serie di crediti includono The Girlfriend Experience di Steven Soderbergh per Starz, Storm Boy con Geoffrey Rush e Jai Courtney, e la serie prodotta da Steven Spielberg, Terra Nova.

La Fisher infine ha fatto il suo debutto come attrice nel cortometraggio Splendid Isolation e nel lungometraggio d’azione post-apocalittico Northspur.

