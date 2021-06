Evil Dead Rise: Lee Cronic annuncia l’inizio delle riprese con il clapperboard del film

Una nuova immagine dal set di Evil Dead Rise rivela che le riprese del sequel sono iniziate.

I film Evil Dead di Sam Raimi sono alcuni dei film horror più iconici degli anni ’80. Evil Dead 2 è riuscito specificamente a fondere commedia e horror, cosa che ha continuato con Army of Darkness e Ash vs. Evil Dead.

Il remake di Evil Dead del 2013 di Fede Alvarez con Jane Levy ha adottato un approccio più oscuro e serio, ma è comunque riuscito a conquistare il pubblico.

Un nuovo film di Evil Dead è stato confermato in fase di sviluppo nell’ottobre del 2019. Bruce Campbell si è ufficialmente ritirato dal ruolo di Ash Williams, ma lui e Raimi stanno entrambi tornando per produrre il nuovo film. Piuttosto che svolgersi in una capanna nei boschi, il prossimo Evil Dead si svolgerà in città, con Alyssa Sutherland e Lily Sullivan che reciteranno nelle parti di due sorelle. Campbell si aspettava che le riprese di Evil Dead Rise sarebbero iniziate l’anno scorso, ma come tante altre produzioni, quella data è stata posticipata a causa della pandemia.

L’attore ha aggiornato i fan dell’horror a marzo, rivelando che il sequel sarebbe stato girato in Nuova Zelanda entro la fine dell’anno.

Ora le riprese di Evil Dead Rise sono ufficialmente iniziate. Il regista Lee Cronin ha condiviso la notizia pubblicando una foto del clapperboard di Evil Dead Rise il primo giorno di riprese. Il tweet originale di Cronin può essere visto di seguito:

Raimi ha anche scelto Lee Cronin, il regista di “The Hole in the Ground” del 2019, come sceneggiatore e regista di questo nuovo capitolo. Tapert sta producendo e Raimi e Campbell sono i produttori esecutivi insieme a Romel Adam, John Keville e Macdara Kelleher.

“Sono entusiasta di riportare Evil Dead alla sua sede originale, la New Line Cinema, 40 anni dopo l’uscita del primo film. La storia dell’azienda come pionieri dell’horror parla da sola”, ha detto Raimi in una dichiarazione. “Sono altrettanto entusiasta di lavorare con Lee Cronin, i cui doni come narratore lo rendono il regista ideale per continuare l’eredità duratura del franchise.”

Campbell poi ha aggiunto: “In sostanza, Evil Dead parla di persone comuni che superano situazioni straordinariamente terrificanti”, aggiungendo poi che non vede l’ora che Alyssa e Lily si riempiano le scarpe di sangue di coloro che sono venuti prima di loro e portino avanti quella tradizione.

