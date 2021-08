Evil Dead Rise: Lee Cronin pubblica una foto dal set con molto sangue

La produzione continua su Evil Dead Rise, l’ultimo capitolo della serie horror, e il regista Lee Cronin è andato sui social media per offrire un’altra anticipazione del film.

La didascalia del tweet di Cronin recita semplicemente: “Venerdì, maledetto venerdì. #EvilDeadRise”, con il termine “bloody” che al contempo significa sanguinolento e accompagna un’immagine che sembra un parcheggio completamente ricoperto da galloni di sangue, l’unica quantità accettabile per Evil Dead.

A prima vista l’immagine sembra la costa di una spiaggia con maree di sangue che si riversano, rifacendosi alla narrazione di apertura di Evil Dead II e alla linea: “Fu scritto molto tempo fa, quando i mari divennero rossi di sangue. Fu questo sangue ad essere usato per scrivere il libro”.

“Le persone possono effettivamente chiamarlo come vogliono: sequel, remake, reimmaginazione. È davvero solo un altro film di Evil Dead”, la star del franchise Bruce Campbell in precedenza ha condiviso con EW. “È incentrato sul libro. Riguarda [il Necronomicon]. Dove finisce questo libro e cosa gli succede nel corso dei millenni? In questo caso, è ambientato in città, non è più una capanna nel bosco. È completamente diverso, con eroine ignare che salveranno la situazione. Lo stiamo girando ora in Nuova Zelanda, con alcune delle loro fantastiche troupe laggiù e sono molto coinvolte. Rob Tapert è il produttore e siamo tutti molto coinvolti nella sceneggiatura. Tutti interveniamo in momenti diversi. Ma, sì, noi tre siamo molto coinvolti.”

Campbell, meglio conosciuto per aver interpretato Ash Williams nell’originale The Evil Dead, così come in Evil Dead 2 e Army of Darkness. Dopo anni in cui i fan si chiedevano se sarebbe mai diventato realtà un altro film, Cambell alla fine è tornato di nuovo per la serie TV, Ash vs Evil Dead. L’attore ha già confermato che non apparirà nel nuovo film, Evil Dead Rise.

Evil Dead Rise per ora vede il cast composto da tre nuovi, giovani attori, che il produttore Bruce Campbell presenta come “I tuoi nuovi eroi dell’orrore”. Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher si sono uniti da poco al cast precedente composto da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan nel prossimo sequel di Evil Dead, intitolato Evil Dead Rise.

Mentre la maggior parte degli altri film di Evil Dead ruotava attorno alle vicende che si svolgevano in una capanna nel bosco, la nuova storia porta i demoni in città e racconta di due sorelle estranee (Sutherland e Sullivan) la cui riunione è interrotta dall’ascesa di demoni che possiedono corpi, spingendoli in una battaglia primordiale per la sopravvivenza.

La squadra originale di Evil Dead è coinvolta in questo capitolo, con Robert Tapert alla produzione e Sam Raimi e Bruce Campbell come produttori esecutivi. Fra i produttori esecutivi figurano anche Romel Adam, John Keville e Macdara Kelleher.

I film Evil Dead di Sam Raimi sono alcuni dei film horror più iconici degli anni ’80. Evil Dead 2 è riuscito specificamente a fondere commedia e horror, cosa che ha continuato con Army of Darkness e Ash vs. Evil Dead. Il remake di Evil Dead del 2013 di Fede Alvarez con Jane Levy ha adottato un approccio più oscuro e serio, ma è comunque riuscito a conquistare il pubblico.

Un nuovo film di Evil Dead è stato confermato in fase di sviluppo nell’ottobre del 2019. Bruce Campbell si è ufficialmente ritirato dal ruolo di Ash Williams, ma lui e Raimi stanno entrambi tornando per produrre il nuovo film. Piuttosto che svolgersi in una capanna nei boschi, il prossimo Evil Dead si svolgerà in città, con Alyssa Sutherland e Lily Sullivan che reciteranno nelle parti di due sorelle. Campbell si aspettava che le riprese di Evil Dead Rise sarebbero iniziate l’anno scorso, ma come tante altre produzioni, quella data è stata posticipata a causa della pandemia.

