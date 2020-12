Evil Dead: svelato il videogioco tratto dal film di Sam Raimi

È stato svelato il videogioco tratto dal film Evil Dead, noto in Italia come La Casa, diretto e scritto da Sam Raimi e uscito nel 1981.

Recentemente si sono tenuti i Game Awards 2020, dai quali è uscito vincitore The Last of Us – Parte II. Oltre a celebrare i grandi titoli che abbiamo avuto modo di giocare nel corso di questo 2020, le grandi major non hanno perso occasione per annunciare alcuni nuovi prodotti che possono stuzzicare il palato dei videogiocatori.

Tra questi titoli ce n’è uno in particolare che solletica l’interesse di videogiocatori e anche cinefili: quello tratto da Evil Dead di Sam Raimi e intitolato Evil Dead: The Game.

Il titolo in questione è stato sviluppato da Sabre Interactive e Boss Team Games, uscirà nel 2021 e per tutte le console disponibili, sia di old-gen che di next-gen.

Il titolo si presenta con un trailer d’annuncio che introduce l’atmosfera del prodotto e i personaggi protagonisti, tra cui, ovviamente, il mitico Ash Williams interpretato nella saga da Bruce Campbell. Si sono mostrati anche dei brevi momenti di gameplay, per un titolo che sarà prettamente multiplayer in co-op oppure PVP.

La Casa (Evil Dead) è un film del 1981, scritto e diretto da Sam Raimi e con Robert Tapert e Irvin Shapiro come produttori.

La fotografia è a cura di Tim Philo, con montaggio di Edna Ruth Paul e colonna sonora di Joseph LoDuca.

Nel cast Bruce Campbell (Ashley “Ash” J. Williams), Richard Demanicor (Scott “Scotty”), Betsy Barker (Linda), Ellen Sandweiss (Cheryl Williams) e Theresa Tilly (Shelly).

