Ewan McGregor afferma che The Mandalorian lo ha riportato in Star Wars

La star di Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, ha recentemente incontrato la star di The Mandalorian, Pedro Pascal, per un intervista con Variety, e quando hanno parlato, ovviamente Star Wars è emerso fra gli argomenti.

McGregor sta attualmente girando la serie su Obi-Wan Kenobi e quando ha parlato circa il tornare al franchise per riprendere il suo ruolo, ha attribuito a The Mandalorian il merito di averlo riportato nel franchise, dicendo:

“Mi ha riportato nel mondo di Star Wars, la serie The Mandalorian, in un modo che non mi aspettavo, mi ha sbalordito per quanto l’ho amata”.

Pascal ha quindi risposto: “La prima cosa che ho notato quando ho iniziato con Jon Favreau e Dave Filoni, è stata il cercare un modo per dare totalmente vita al loro amore per Star Wars. E così, grazie a questa creatività mi sono sentito al sicuro. Era così chiaro per me che sapevano cosa stavano facendo, a partire dal fatto che il loro cuore era nel posto giusto e lo facevano con tanto amore“.

McGregor ha continuato a parlare della sua esperienza con le riprese di Obi-Wan Kenobi, dicendo:

“Sono arrivato direttamente dal nostro set della serie su Kenobi e sto lavorando con così tanti membri della tua troupe di The Mandalorian. In effetti, Deborah Chow sta partecipando a tutte le nostre serie, e so che ha diretto gli episodi della tua prima stagione. Mi sto divertendo così tanto con quella tecnologia incredibile, senza troppi schermi verdi e blu.”

