Ewan McGregor riflette sulla pessima accoglienza dei prequel di Star Wars e parla della serie Disney +

Prima di tornare nel ruolo di Obi-Wan Kenobi in una nuova serie Disney +, Ewan McGregor ha parlato della dura accoglienza ricevuta dai film prequel di Star Wars.

“E’stato difficile il fatto che non siano stati ben accolti. È stato abbastanza difficile”, ha detto McGregor in un’intervista per l’ultima di copertina di The Hollywood Reporter. “Non erano universalmente molto apprezzati.”

L’attore è stato scelto nel 1998 come una versione più giovane del maestro Jedi interpretato da Alec Guinness nella trilogia originale di Star Wars. Ricorda di essere stato sul set di Velvet Goldmine per servizi di artigianato con la co-star Christian Bale quando ha saputo che aveva ottenuto il ruolo.

L’attore ha recitato ne La Minaccia Fantasma del 1999, L’Attacco dei Cloni del 2002 e La Vendetta dei Sith del 2005. Ha ricordato quanti effetti in CGI il creatore e regista di Star Wars, George Lucas, ha impiegato per quei film prequel, inclusi interi sfondi ricreati su schermi blu.

“George ama la tecnologia e ama spingersi in la in quel regno”, ha detto. “Voleva un controllo sempre maggiore su ciò che vedevamo sullo sfondo. Dopo tre o quattro mesi, diventa davvero noioso, specialmente quando le scene sono…. non voglio essere scortese, ma non è Shakespeare. Non c’è qualcosa in cui approfondire il dialogo che possa soddisfarti quando non c’è ambiente attorno a te. È stato abbastanza difficile da fare.”

Obi-Wan Kenobi, la serie, verrà quindi percepita come “molto più reale”, stando a quanto promesso dall’attore, grazie alla tecnologia StageCraft, che lo showrunner di The Mandalorian Jon Favreau ha utilizzato per la sua serie The Mandalorian.

“Proiettano [gli sfondi virtuali] su questo enorme schermo a LED. Quindi, se sei in un deserto, ti trovi nel mezzo di un deserto. Se sei nella neve, sei circondato dalla neve. E se sei nella cabina di pilotaggio di un caccia stellare, sei nello spazio”, ha detto McGregor.

Lo sviluppo di un film su Obi-Wan Kenobi stava cambiando a un certo punto, ma THR riferisce che la scarsa performance di Solo: A Star Wars Story – una storia di origine per il personaggio di Harrison Ford, Han Solo – ha spinto la Lucasfilm a passare dal film alla serie Disney +.

