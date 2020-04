Extraction: ecco il trailer del nuovo film Netflix con Chris Hemsworth

Chris Hemsworth potrebbe tornare all’approccio d’azione portando le sue capacità da attore muscolare su Netflix, e possiamo vedere ciò nel trailer del nuovo film d’azione dello streamer, Extraction.

Hemsworth interpreta Tyler Rake, un mercenario che viene inviato per salvare il figlio rapito di un signore del crimine imprigionato. Ma riprendersi il bambino è la parte facile, poiché un’intera città cerca di impedire loro di fuggire vivi.

Il film funge da riunione di Avengers: Endgame. Non solo Hemsworth è il protagonista, ma l’ex stunt di Captain America di Chris Evans (e il regista della seconda unità di Endgame) Sam Hargrave sta facendo il suo debutto alla regia, mentre i cineasti di Endgame, Joe e Anthony Russo, stanno producendo la sceneggiatura.

“La nostra relazione è iniziata quando ho incontrato Chris nel primo film dei Vendicatori, lui e io abbiamo avuto alcune scene d’azione insieme e siamo andati d’accordo”, Hargrave ha detto a EW del suo legame con Hemsworth. “Stava sempre davvero entrando nel mood, e dovevo solo indirizzarlo su alcuni stunt di Infinity War ed Endgame, quindi abbiamo discusso molto della sceneggiatura di Extraction tra una pausa e l’altra. Prima di dirigere questo film, eravamo molto vicini, ma ci conoscevamo in modi diversi; non è mai stato il mio attore protagonista, come se fosse parte di un grande ensemble dove potevo prendere ciò che volevo, in più io ero un regista d’azione, non il regista. Quindi è stato un processo sensazionale, ma per me sono bastate un paio di prove e sapevo che era completamente preso. È arrivato presto e abbiamo fatto una giornata di prove e ha chiesto di rimanere fino a tardi e lavorare su alcune coreografie di combattimento. Ha mostrato immediatamente la sua etica del lavoro e la sua natura collaborativa. È stata una delle relazioni più lisce, meravigliose e personali che abbia mai avuto sul set di un film.”