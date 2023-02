Extraordinary 2: Disney+ ha confermato che sono in corso le riprese della seconda stagione

Disney+ ha confermato che sono in corso le riprese della seconda stagione della serie comedy originale Extraordinary, della creatrice e sceneggiatrice Emma Moran e di Sid Gentle Films. Il via libera alla seconda stagione è stato confermato da Johanna Devereaux, VP Scripted Content ed executive producer di Extraordinary per Disney+, in occasione della premiere inglese della prima stagione. Tutti gli episodi di Extraordinary sono disponibili in streaming su Disney+.

La seconda stagione riprenderà da dove la prima si era interrotta. Dieci anni fa, tutti i ragazzi che sono diventati maggiorenni hanno ottenuto il loro superpotere. Nella prima stagione Jen, una venticinquenne dolorosamente consapevole di sé, sta ancora aspettando di ottenere il suo. A questo punto sarebbe disposta ad accettare qualsiasi cosa. Alla deriva in un mondo grande e confuso e armata solo di un po’ di speranza e di molta disperazione, Jen inizia il suo viaggio per trovare il suo ipotetico superpotere. Ma nel farlo, potrebbe scoprire la gioia di essere semplicemente ok.

Extraordinary è interpretato da un cast di talenti britannici e irlandesi emergenti, tra cui Máiréad Tyers (Jen), Sofia Oxenham (Carrie), Bilal Hasna (Kash) e Luke Rollason (Jizzlord). Altri membri del cast sono Siobhan McSweeney (la mamma di Jen, Mary) e Robbie Gee (il patrigno di Jen, Ian) che torneranno nella seconda stagione.

La serie è scritta dalla creatrice Emma Moran, autrice esordiente con uno stile assolutamente distintivo. Toby McDonald tornerà alla regia per dare il via alla stagione, mentre Jennifer Sheridan ritornerà per dirigere la serie nella seconda parte. Extraordinary è una commedia fresca e innovativa sull’essere giovani e sul trovare la propria strada in un mondo confuso, quando tutto ciò che si può essere è “ordinari”.

Sally Woodward Gentle, Lee Morris e Charles Dawson sono gli executive producer di Extraordinary per Sid Gentle Films, la casa di produzione che ha realizzato Killing Eve. Gli executive producer della serie sono Johanna Devereaux, Vice President, Scripted Content per Disney+ ed Emma Moran. La serie è prodotta da Charlie Palmer con Abíólá Rufai-Awójídé.

Extraordinary è la più recente serie Disney+ Original britannica a essere stata lanciata sulla piattaforma, dopo la commedia romantica d’azione Wedding Season e la docu-serie David Beckham: Squadre da Salvare, disponibili ora in streaming.

