Ezra Miller e i retroscena dell’aggressione alla ragazza nel video

Ieri è venuta fuori una notizia che riguardava l’attore Ezra Miller, che è stato ripreso mentre afferrava al collo quella che è stata descritta come una fan, ma ecco cosa si sa dello scontro.

Il controverso video di Miller che soffoca un fan è apparso per la prima volta sui siti di social media alle prime luci del 6 aprile 2020. Dopo soli cinque secondi, si è visto Miller parlare con una donna sconosciuta fuori da un pub. All’inizio, la ragazza sembrava scherzare, facendo mosse stupide come se volesse combattere mentre si avvicinava all’attore. Miller può essere sentito chiedere: “vuoi combattere?“, e subito lo si vede dopo afferrare al collo la donna, e sbatterla su quello che sembra essere un pallet dietro di lei.

Tutto è accaduto così in fretta che quando la ragazza si è sbilanciata mentre veniva sbattuta a terra, le persone che stavano riprendendo hanno iniziato ad agitarsi mentre alcuni dei ragazzi si sono rivolti a Miller dicendo “fratello”, con voci preoccupate, come se gli chiedessero di fermarsi.

Secondo un rapporto di Variety, l’alterco ha avuto luogo il 1° aprile 2020, alle 18:00 a Prikið Kaffihús, un bar a Reykjavik, in Islanda. Sulla base delle pareti ricoperte di graffiti sullo sfondo, sembra che la lotta sia avvenuta all’ingresso posteriore del detto pub. Un testimone oculare ha rivelato che tutto è iniziato quando l’attore è stato affrontato da alcuni fan entusiasti, inclusa la donna nel video. Miller ha quindi iniziato a perdere la pazienza in particolare con la suddetta signora, per via del loro comportamento troppo insistente, e l’incidente si è verificato.

L’attore, arrabbiato per quello che è successo, è stato poi scortato fuori dal locale che in genere visita quando è in città.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt — Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020

Nel frattempo, un ricordo separato dall’incidente sta girando sui social media, proveniente da un utente di Twitter, Kylie Lamp, che è presumibilmente la fonte originale del video. Il suo post, tuttavia, non è più online, così come il suo profilo, ma alcuni fan sono stati in grado di ottenere uno screenshot del suo caricamento, che ci mostra il suo lato delle cose.

Secondo il suo post, è amica della donna nel video ed era con lei quando il tutto è successo. Ha confermato che la sua amica “lo ha bonariamente sfidato a combattere”, ma lui l’ha presa troppo sul serio “l’ha afferrata al collo l’ha sbattuta a terra”. Dei ragazzi con lolro avrebbero poi strattonato Miller lontano dalla donna, ma l’attore avrebbe continuato a sputare al fratello di questa utente Twitter e al barista del pub.

Entrambi i resoconti dell’incidente concordano sui dettagli, anche se vale la pena notare che Ezra Miller non ha ancora pubblicato una dichiarazione ufficiale in merito a questo problema.

