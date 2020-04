Ezra Miller non è sotto indagine per l’aggressione alla ragazza nel video

Ezra Miller non è sotto inchiesta per la vicenda che l’ha visto afferrare e sbattere a terra una donna.

L’attore è stato al centro di una controversia dopo essere stato catturato in video durante un alterco con una ragazza sconosciuta. Il filmato è dilagato in ogni dove online da un paio di giorni e ora che già non attira più attenzione da parte del pubblico, sembra che ci siano degli sviluppi che lasciano intendere la natura di ciò che è successo. Miller a quanto pare non affronterà alcuna conseguenza penale a causa delle sue azioni – almeno per ora.

Conosciuto per i suoi ruoli come Credence Barebone nella serie spinoff prequel di Harry Potter, Animali fantastici e Barry Allen / The Flash nel DCEU, Miller è stato catturato in un breve video in cui veniva visto aggredire fisicamente una donna. L’incidente sembra essere iniziato come uno scherzo che l’attore ha preso troppo sul serio. Poco dopo averle chiesto se voleva combattere, lui l’ha presa al collo e l’ha sbattuta su quello che sembra essere un carro dietro di lei.

Secondo i rapporti, si è svolto il 1° aprile 2020, alle 18:00 a Prikið Kaffihús, un bar a Reykjavik, in Islanda. Nonostante ciò, non ci sono accuse mosse contro l’attore.

The Wrap riferisce che non sono state presentate accuse formali contro Miller in merito all’incidente, almeno per il momento. Il portavoce della polizia metropolitana di Reykjavik, Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson, ha dichiarato che “nessuno è stato arrestato o messo in custodia a riguardo”. Basato sul ricordo di un testimone oculare, poco dopo lo scoppio della rissa, un Miller frustrato è stato scortato fuori dal locale, dopo presumibilmente aver sputato ad un barista e a un altro spettatore.

In diverse fra le varie testate giornalistiche e di blogging hanno contattato i rappresentanti dell’attore per eventuali commenti su questo incidente, ma nessuno ha ancora rilasciato un commento.

È curioso il fatto. Se il motivo per cui non sono state formulate accuse è che la questione è stata gestita dall’enturage di Miller con discrezione, per non creare una storia più grande, è un conto,m anche se la ragazza coinvolta non si è sentita così minacciata da fare causa. In qualsiasi modo sia andata a finire il fatto che non si sia realizzata alcun’azione legale lasciai intendere la dinamica dell’accaduto.

La lite è infatti apparentemente avvenuta quando un gruppo di fan entusiasti hanno iniziato a confrontarsi con lui, insistentemente, quindi non è un’azione partita da Miller con l’intenzione d’intimidire. Detto questo, c’è comunque un mare tra infastidire e aggredire fisicamente qualcuno. Quindi, anche se nessuno sta rilasciando accuse formali, ciò non significa che le cose non cambieranno andando avanti.

