Ezra Miller risponde in modo criptico al ritiro di Ben Affleck dal ruolo di Batman

Mentre il 2021 ha avuto all’attivo un solo progetto del DCEU, il 2022 sembra essere l’anno più grande della Warner Bros fino ad oggi. Lo studio ha già iniziato alla grande con Peacemaker di James Gunn, che è diventata la serie attualmente in onda più richiesta. Il resto dell’anno conterrà ancora più chicche DC Comics, tra cui Black Adam con Dwayne Johnson, Aquaman 2 con Jason Momoa e Batgirl con Leslie Grace.

Inoltre, nell’agenda c’è anche il tanto atteso The Flash, che regalerà un film da solista all’unico membro della Justice League che al momento non ne ha uno.

Il Velocista Scarlatto ha cercato di ottenere un suo film per quello che sembra un decennio a questo punto. Ora sta finalmente divenendo realtà. Non solo, ma è destinato a diventare forse ilpiù atteso; la storia adatterà la run nota come Flashpoint Paradox, una storia multiversale che funge da grande ripristino della continuità. Ad unirsi a Miller non è uno, ma ben due Cavalieri Oscuri. Il classico Bruce Wayne di Michael Keaton, così come il Batman di Ben Affleck dai precedenti film del DCEU. Tuttavia, solo uno continuerà a indossare il mantello in futuro.

Affleck ha fatto sapere che non è stato molto felice nel ruolo e ha confermato che The Flash sarà la sua ultima apparizione nei panni del Cavaliere Oscuro. Oppure no?

La star di Flash, Ezra Miller, ha pubblicato una storia sospetta sul suo Instagram che si collega al suo film da solista del DCEU. Su di essa, Miller ha scarabocchiato “HA HA HA” in rosso, col carattere di Joker, mentre sottolinea una linea che fa riferimento a come la performance di Ben Affleck nel suo prossimo film sarà la sua ultima.

L’articolo visto in background è di Variety, e fra le righe di quel pezzo Ben Affleck discute del suo ruolo di Batman in The Flash. La parte che è specificamente sottolineata nella storia di Miller è il sottotitolo del pezzo, che recita: “Ben Affleck ha detto ‘è stato davvero divertente e davvero, davvero soddisfacente’ interpretare Batman un’ultima volta”.

Questa è senza dubbio una strana mossa di Ezra Miller. È difficile credere che Ben Affleck ritratterebbe le sue parole di ritiro dopo tutto quello di cui ha parlato. L’abbandono di Affleck dal ruolo non è alimentato dalla spinta a nascondere gli spoiler. Invece, è molto più personale, qualcosa che è parte di anni di percorsi cinematografici scoscesi e produzioni problematiche insieme alle reazioni al vetriolo della stampa.

La storia di Miller potrebbe anche essere semplicemente un troll, soprattutto alla luce dei rumor (ancora senza fondamento), secondo cui il suo film cancellerà la continuità di Snyder-verse, qualcosa a cui ha anche risposto. A quell’assurdità Miller aveva risposto: “Nessun potere o forza in nessun megaverso conosciuto cancellerebbe o potrebbe mai cancellare il potente lavoro di Zack Snyder“.

