F9: The Fast Saga, Michelle Rodriguez potrebbe aver confermato la location spaziale

La famiglia si sta audacemente avventurando tra le stelle per la prossima puntata del franchise di Fast & Furious, come confermato dalla star della serie Michelle Rodrigue.

L’attrice ha infatti apparentemente confermato che F9: The Fast Saga si avventurerà oltre l’atmosfera della Terra. Mentre Ludacris ha solo accennato alla possibilità durante una precedente intervista, Rodriguez apparentemente ha confermato ciò a cui alludeva il suo co-protagonista durante una recente intervista al The Jess Cagle Show di Sirius XM.

I fan dovranno aspettare un bel po’ prima di vedere come se caverà Dominic Toretto in assenza di gravità, poiché F9: The Fast Saga è stato posticipato al 2021 a causa della pandemia di coronavirus. Quando è stato chiesto se il personaggio della Rodriguez si unirà a Ludacris nello spazio, l’attrice è stata colta di sorpresa e apparentemente ha confermato la notizia.

“Oh, no. Come l’avete scoperto? Vedete cosa succede? La gente inizia a parlare dietro le quinte, amico”, ha detto Rodriguez. “Quando un film non esce e non ci si dimentica, le cose vengono fuori. Nessuno doveva saperlo!”

La Rodriguez ha continuato confermando che il suo personaggio perderà l’occasione di eseguire azioni a gravità zero, ma che è comunque orgogliosa di come la produzione è diventata più inclusiva dietro le quinte dopo aver sollevato problemi con i produttori.

“Non sono abbastanza fortunata da andare nello spazio, ma abbiamo avuto una scrittrice e abbiamo mostrato molto amore, penso, in merito a questo”, ha detto Rodriguez. “Grazie a, sai, Justin Lin. Siamo stati in grado di trovare un po’ più di attenzione e amore per le ragazze nel film. E quindi spero davvero che questo, si manifesti nel prodotto finale.”

All’inizio, Fast and Furious era essenzialmente Point Break ma con le auto. Non è stato fino a Fast Five e all’introduzione di Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs che la serie ha davvero trovato il suo nuovo stile come franchise d’azione goffo e esagerato, distanziandosi dalle semplici corse con le auto.

Sebbene l’iniezione rigorosamente obbligatoria del tema della famiglia e della birra Corona da parte di Vin Diesel sia rimasta, le trame – e soprattutto, le scene fondamentali – del franchise sono diventate sempre più selvagge man mano che la serie è continuata. Non avendo nessun altro a cui rivolgersi, il team creativo sembra essersi schierato con i fan e ha deciso che è giunto il momento di mettere alcuni ladri di auto in una nave spaziale.

