Fallout: ecco la prima immagine della serie TV di Amazon ispirata al famoso franchise videoludico

La serie TV di Fallout ha visto finora molti leak che hanno rivelato i set dello show, ma Amazon Studios ha ora rilasciato la prima immagine ufficiale del suo prossimo show post-apocalittico.

Rilasciata oggi per celebrare il 25° anniversario di Fallout, l’immagine mostra i membri del Vault 33 che aprono il Vault per vedere la brillante luce del giorno. Questa immagine teaser, insieme ai leak precedenti, sembra confermare che lo spettacolo di Fallout si svolgerà sia all’interno del Vault 33 che nel mondo irradiato.

La serie TV di Fallout è prodotta da Kilter Films, la società di produzione gestita da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Nel 2021, Joy ha offerto una piccola anticipazione sul tono pianificato della serie, dicendo che è “solo una bizzarra, pazza, divertente, avventura come nessuno ne ha mai viste prime”. Da parte di Bethesda, il game director Todd Howard sta producendo lo spettacolo senza titolo insieme al direttore delle operazioni editoriali James Altman.

La serie TV di Fallout è una delle poche prossime produzioni basate sui videogiochi in lavorazione su Amazon. All’inizio di quest’anno, Amazon ha firmato con dj2 Entertainment un primo accordo per creare contenuti da giochi per Prime Video, inclusi potenziali adattamenti di Life Is Strange e Disco Elysium.

Amazon non ha ancora annunciato una data di uscita per la serie TV di Fallout.

Date un’occhiata alla immagine teaser qui sotto:

