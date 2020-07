Fallout: Jonathan Nolan e Lisa Joy adatteranno il videogioco in una serie per Amazon

Jonathan Nolan e Lisa Joy stanno mirando a creare un’altra serie di fantascienza che immaginiamo in molti stavano attendendo.

Il duo di Westworld sta sviluppando uno spettacolo per Amazon basato sul franchise di videogiochi Fallout. La loro etichetta, la Kilter Films, sta producendo il progetto a cui è stato consegnato un notevole ordine in serie.

La serie Fallout, iniziata nel 1997 con il gioco originale, è ambientata in un mondo in cui il futuro immaginato dagli americani alla fine degli anni ’40 esplode su se stesso per via di una guerra nucleare nel 2077. Con il loro progetto Amazon, Nolan e Joy cercheranno di portare “la durezza della terra desolata contro l’idea utopica della generazione precedente di un mondo migliore attraverso l’energia nucleare”, sul piccolo schermo. Il progetto cercherà di mantenere il “tono aspro” dei giochi, assicurandosi che sia ancora “pieno di momenti di ironia e fantasie nucleari dei B-movie” che i giocatori dell’epico franchise conoscono e amano.

La serie appartiene agli Amazon Studios ed è co-prodotta da Kilter Films in associazione con il produttore dei giochi, Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Nolan e Lisa Joy, che hanno firmato un accordo globale di successo con Amazon lo scorso anno, saranno i produttori esecutivi insieme a Athena Wickham per Kilter Films, con Todd Howard come EP per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks.

Fonte

