Fan fanno causa alla Universal per pubblicità ingannevole circa l’assenza di Ana De Armas da Yesterday

Due fan hanno intentato un’azione legale collettiva per la protezione dei consumatori sostenendo ciò che definisce “pubblicità ingannevole e fuorviante” per il film della Universal del 2019, Yesterday.

Conor Woulfe e Peter Michael Rosza sostengono che, sulla base dei trailer di Yesterday che hanno visto su Amazon.com, hanno speso circa $ 3,99 ciascuno per guardare il film.

Dalla descrizione della causa: “Tra gli altri inganni, la pubblicità e la promozione del film Yesterday a livello nazionale da parte dell’imputato rappresentano per i potenziali spettatori dei film la speranza di vedere l’attrice di fama mondiale Ana De Armas in un ruolo sostanziale nel film. Il film dell’imputato Yesterday, tuttavia, non include alcuna apparizione di Ana De Armas. Di conseguenza, la pubblicità e la promozione del film da parte dell’imputato è falsa, fuorviante e ingannevole“.

La scena di De Armas è stata tagliata dal film, secondo lo sceneggiatore Richard Curtis, perché doveva interpretare un’attrice per cui il personaggio principale, Jack (Himesh Patel), provava un’attrazione reciproca e, poiché Jack ha già una relazione impegnata con Ellie (Lily James), al pubblico non è piaciuto il flirt con il personaggio di De Armas. Il film doveva usare, secondo Curtis:

“Ana De Armas come fattore di complicazione quando [Jack] arrivava a Los Angeles per la prima volta. E penso che al pubblico non sia piaciuto il fatto che i suoi occhi si allontanassero dalla James. Perché poi alcune persone avrebbero detto: ‘Oh, non la merita davvero. Non merita davvero Lily’. Sai, è una delle nostre scene preferite del film, ma abbiamo dovuto tagliarle per il bene dell’insieme”.

De Armas è presente nel trailer. La sua apparizione comprende 10 secondi in uno spot di oltre tre minuti e questo, secondo la causa è “pubblicità ingannevole”.

Woulfe e Rosza sostengono inoltre che la Universal stesse tentando di usare il potere da star di De Armas per promuovere il film, perché Himesh Patel e Lily James erano ciascuno nomi “relativamente sconosciuti allo spettatore occasionale di film”. Patel è apparso per anni nello show britannico di lunga data EastEnders, ma non in molto altro. James, tuttavia, nel 2019 aveva recitato in moltissimi progetti. Nonostante ciò, la causa sostiene:

“Incapace di fare affidamento sulla fama degli attori che interpretano Jack Malik o Ellie per massimizzare la vendita e il noleggio del film, l’imputato ha di conseguenza utilizzato la fama, lo splendore e la brillantezza della signorina De Armas per promuovere il film includendo le sue scene nei trailer del film.”

Di conseguenza la causa chiede un risarcimento danni e “tutti i soldi ottenuti dall’attore e il risarcimento della somma spesa a causa della pubblicità ingannevole“. Inoltre chiedono anche “un’ingiunzione che vieti al convenuto di continuare e impegnarsi ulteriormente nella sua condotta illegale, sleale e fraudolenta, richiedendo pubblicità correttiva e concedendo ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...