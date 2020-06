Fan lanciano una petizione per far in modo che Hartley Sawyer continui ad essere Ralph Dibny

I fan di The Flash hanno lanciato una petizione per far in modo che Hartley Sawyer continui a ricoprire il ruolo di Ralph Dibny.

Sawyer è entrato a far parte della serie The Flash all’inizio della stagione 4, interpretando un investigatore privato con una storia non particolarmente brillante presso il Dipartimento di Polizia della di Central City. Dato il suo debole per la corruzione, Ralph inizialmente si scontra con Barry Allen. Tuttavia, quando i due hanno iniziato a lavorare con riluttanza insieme, il personaggio di Ralph si evolve da antagonista a protagonista. Verso la settima stagione, la storia di Ralph lo porta a incontrare Sue Dearbon.

Tuttavia, all’inizio di questa settimana, è stato annunciato che Sawyer è stato licenziato della serie sulla scia di tweet razzisti e misogini recentemente riemersi. Le forze creative dietro la serie hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che i tweet di Sawyer, che vanno dall’umorismo insapore, agli esempi di bigottismo e alla luce della violenza domestica, si contrappongono a un ambiente di lavoro produttivo.

Eric Wallace, produttore esecutivo di The Flash che ha assunto il ruolo di showrunner nella stagione 6, ha spiegato la decisione dietro il licenziamento di Sawyer. In un attento post sui social media, Wallace ha collegato i tweet di Sawyer a problemi sociali più ampi che circondano le continue molestie verso i neri.

Tuttavia, ci sono stati molti fan che hanno obiettato circa il licenziamento di Sawyer. Ora, quei fan hanno lanciato una petizione su Change.org che richiede che Sawyer venga riassunto in The Flash. La motivazione alla base della petizione, che al momento ha 2000 firme, è che il licenziamento di Sawyer è stato ingiusto e che l’attore potrebbe essere cresciuto come persona negli anni da quando ha pubblicato i tweet per la prima volta. Ci sono anche alcune denunce prevedibili verso la cultura della cancellazione.

Non è chiaro, in questa fase iniziale, come il licenziamento di Sawyer influenzerà la stagione 7 di The Flash. Sulla scia della partenza di Ruby Rose da Batwoman, è stato annunciato che il ruolo del titolo non sarebbe stato rifuso. Invece, verrà introdotto un nuovo personaggio. Ciò era giustificato, in parte, come un modo per onorare i contributi di Rose alla serie. Date le circostanze dell’uscita di Sawyer, è concepibile che i produttori di The Flash potrebbero non sentirsi obbligati a rimanere fedeli alla rappresentazione che ha creato.

