Fantastic Four: il regista avrebbe voluto un’attrice di colore per Sue Storm

Non è un segreto che l’ultimo tentativo della Fox di adattare i Fantastici Quattro (prima che i diritti passassero alla Disney) sul grande schermo non sia uno dei film più memorabili basati su fumetti.

Mentre il genere di film coi supereroi continua ad evolversi, ciò che il pubblico sta vedendo sono gli studi che corrono sempre più rischi e danno ai loro registi più libertà per realizzare il film che vogliono – anche se ciò significa non preoccuparsi della performance del film al botteghino o come il film si collega al più grande universo cinematografico. Senza rischi non avresti mai avuto film come Birds of Prey, Captain America: The Winter Soldier, Black Panther, Joker, Logan o Deadpool.

All’inizio nel panorama dei film coi supereroi non era così. Se guardi film di registi come David Ayer (Suicide Squad) o Zack Snyder (Batman v Superman: Dawn of Justice ) che sono appena stati in grado di parlare delle loro visioni originali che hanno avuto per l’inizio del DCEU, si può capire bene l’esempio. Justice League di Zack Snyder arriverà su HBO Max nel 2021 e ci sono molti fan desiderosi di vederlo. Detto questo, non tutti i registi sono così fortunati.

Il regista Josh Trank (che all’epoca aveva 26 anni) era appena uscito dal suo lavoro nel film di grande successo, Chronicle (con Michael B. Jordan) prima di dirigere il film basato sulla Marvel Comics. All’epoca, la Fox si stava concentrando sul mettere insieme il proprio universo cinematografico e arrivò persino a scattare una foto di gruppo al Comic Con di San Diego che doveva significare che gli X-Men, Gambit, i Fantastici Quattro e Deadpool coesistevano nel medesimo universo.

Certo, con piani su così vasta scala, si si può aspettare molte mani sul progetto – che sembrava essere il caso del film di Trank. Durante l’intervista di Geeks of Color con il regista per parlare del suo prossimo film, Capone, Trank ha raccontato al The First Cut di alcuni dei suoi piani originali, incluso quello di rendere la famiglia Storm tutta di colore. Tuttavia, l’idea è stata accolta con un respingimento dai piani superiori dello studio.

“Ci sono state molte conversazioni controverse dietro le quinte. Mi interessava soprattutto una Sue Storm nera e una Johnny Storm nera come anche una famiglia Storm nera. Ma quando hai a che fare con uno studio per un film così grande, tutti vogliono avere una mente aperta su chi saranno le grandi star. Tipo: ‘Beh, forse sarà Margot Robbie’, o qualcosa del genere. Ma quando sono arrivato con la proposta, mi sono scontrato con dei respingimenti piuttosto pesanti nel casting di una donna di colore per quel ruolo.”

Considerando che sia Johnny che Franklin Storm sono neri in Fantastic Four, sarebbe sicuramente stato sensato scegliere un’attrice nera per Sue, piuttosto che dare adito al retroscena dell’adozione di Sue. Non è anche chiaro se la Fox abbia creduto che Mara fosse una migliore scelta quando è stata assunta per il ruolo.

Sebbene sia senza dubbio un’attrice affermata e di talento, probabilmente non è una star del cinema simile a qualcuno come Margot Robbie adesso – o persino a Robbie quando è stata scelta per il ruolo di Harley Quinn in Suicide Squad. Quindi se non avessero scelto una stella per Sue, sarebbe stato meglio scegliere un’attrice nera. Da parte sua, Trank si rammarica di non aver lottato per ciò in cui credeva.

