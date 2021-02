Fantastici 4: fra rumor assurdi e fan che chiedono il ritorno del cast dei film di Tim Story

Come ormai saprete, Internet è esploso in queste ore per via di un rumor, totalmente infondato, che parlava dei Marvel Studios ed il desiderio di avere Jennifer Lawrence nel cast di Fantastici Quattro, con la produzione che dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

Ovviamente la cosa è solo uno dei tanti rumor che non c’è modo di confermare, e che non si devono prendere come oro colato, visto e considerato che le riprese di Spider-Man 3 sono ancora in corso, ed il regista Jon Watts, che dirigerà il film sul quartetto, è occupato con il terzo capitolo dell’arrampicamuri.

Non c’era bisogno del giornalista di Hollywood Trade Deadline, Justin Kroll, per capire che le voci sono ovviamente infondate.

All I’m gonna say is this, Marvel just started meeting with writers on FANTASTIC FOUR, there is no script and it will be awhile before this film starts shooting — Justin Kroll (@krolljvar) February 21, 2021

Però la conferma, sia da parte di altri che da parte nostra, della falsità di questi rumor, non ha impedito ai fan di assaltare il web con fanta-casting di vari attori per i ruoli. Dopo che le voci sulla Lawrence nei panni di Sue Storm sono circolate e diventate virali, i fan dei Fantastici Quattro sono entrati in azione difendendo il gruppo originale dei film di Tim Story, chiedendo a grand voci un re-casting di Ioan Gruffudd per Reed Richards, Jessica Alba per Susan Storm, Chris Evans per Johnny Storm (ovviamente non succederà) e Michael Chiklis per Ben Grimm.

Qui di seguito potete vedere alcuni esempi di tweet a sostegno di questi re-casting.

they were actually great as the Fantastic 4 but y’all ain’t ready for that conversation pic.twitter.com/TgIefmwVdh — tyler ✪⧗ (@twhenneke) February 20, 2021

oh..😀

I just want them👇🏼 bc they’re the only ones who can pull off fantastic 4 https://t.co/Jh5h5mtXx5 pic.twitter.com/8qAitEQouq — des ♡'s banner (@sweatxhbw) February 21, 2021

yeah these suits are goated I might have some new additions to the best live-action comic book suits list pic.twitter.com/6vngSBNyl3 — tired of it (@nerdwopinions) February 21, 2021

Don’t care what anyone says, these fantastic 4 movies slapped https://t.co/Vl6RWXG4RM — Garcia 🇵🇷 (@RobGarcia_25) February 21, 2021

jessica alba was so good as sue storm in fantastic 4 pic.twitter.com/ZFWxAkGrYx — zach (@civiiswar) February 21, 2021

