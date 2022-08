Fantastici 4: un rumor vorrebbe i Marvel Studios essere in contatto con Penn Badgley per Mr.Fantastic

Quasi nessun film MCU ha polarizzato l’attenzione più del nuovo progetto sui Fantastici 4, che è stato ufficialmente confermato per l’apertura della Fase 6 durante la presentazione del Comic-Con di San Diego dei Marvel Studios.

E ora, con il regista di WandaVision Matt Shakman in trattative per dirigere questo film, l’attenzione si rivolge al cast.

John Krasinski ha dato vita al primo membro dei Fantastici 4 del MCU con la sua interpretazione di Reed Richards in Doctor Strange in the Multiverse of Madness solo pochi mesi fa. Ma dopo aver soddisfatto i desideri di molti fan in quel film, sembra improbabile che tornerà a interpretare la versione di Terra-616 di Mr. Fantastic nel loro primo film da solista del MCU.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha spiegato in modo specifico che il team avrebbe cercato “il miglior attore per il lavoro”, indipendentemente dalla popolarità, con la ricerca delle stelle giuste. E ora, un recente rapporto indica che la Marvel potrebbe aver adocchiato qualcuno.

Lungo il Marvelvision Podcast sarebbe stato rivelato che Penn Badgley ha parlato coi Marvel Studios per interpretare Reed Richards alias Mr. Fantastic in Fantastici 4, che sarà presentato in anteprima nelle sale l’8 novembre 2024.

Mentre parlava della sua ricerca di un attore nero per il ruolo, secondo il conduttore del podcast, i Marvel Studios hanno adocchiato molti attori bianchi, in particolare Badgley, per il ruolo di Reed Richards.

“I ragazzi con cui i Marvel Studios hanno parlato sono tutti bianchi. Quel ragazzo, Penn Badgley, dello show You, probabilmente ha già il ruolo, ed è un ragazzo bianco. Stanno andando verso lo standard… ed è fantastico, tra l’altro, è una buona scelta. Ma stanno rimanendo sul classico.”

