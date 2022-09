Fantastici Quattro: Jeff Kaplan e Ian Springer sono sati assunti per scrivere la sceneggiatura

Con Matt Shakman alla regia, i Marvel Studios hanno ora trovato gli sceneggiatori che lavoreranno per consegnare il nuovo film dei Fantastici Quattro. Fonti dicono a Deadline che Jeff Kaplan e Ian Springer sono sati assunti per scrivere la sceneggiatura del film.

Gli addetti ai lavori aggiungono che il duo di sceneggiatori è stato effettivamente coinvolto nei Fantastici Quattro per un po’ di tempo, anche prima che Shakman fosse scelto come regista, e hanno delineato dove questa prossima serie di film si inserirà nel Marvel Cinematic Universe insieme al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. Kaplan, Springer e Shakman ora si uniranno per far combaciare le loro visioni di questo progetto, prima che i lavori prendano il via.

La Marvel non ha commentato.

All’evento Disney D23 di questo mese, Feige ha confermato Shakman come regista del film, ma ha detto che era tutto ciò che aveva da ire sulla pellicola in quel momento, senza alcun annuncio di cast. Feige e Shakman ora si concentreranno sulla ricerca di attori mentre la sceneggiatura viene scritta.

I Fantastici Quattro sono stati molto attesi dai fan del MCU, fin da quando la Disney ha acquisito la Fox e ha assorbito tutte le sue risorse. Da allora, i fan si sono chiesti quando avrebberp visto il quartetto di nuovo al cinema, e Feige ha dato quella risposta al Comic-Con di quest’anno a San Diego, dicendo che il film darà il via alla Fase 6 e uscirà l’8 novembre 2024, solo per essere seguito da due film nuovi dei Vendicatori, Avengers: The Kang Dynasty il 2 maggio 2025 e Avengers: Secret Wars sei mesi dopo.

