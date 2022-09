Fantastici Quattro: Rachel Brosnahan risponde al fanta-casting che la vedrebbe nel ruolo di Sue Storm

Uno degli argomenti più discussi nel fandom Marvel in questo momento è il casting dietro l’imminente riavvio dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios. Tutti vogliono sapere chi darà vita all’iconica famiglia questa volta.

Molte delle conversazioni sono iniziate davvero dopo l’apparizione di John Krasinski nei panni di Reed Richards in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il suo breve periodo su Terra-838 è stato ovviamente un piccolo regalo per i fan, e non vuol dire che tornerà nel film stand-alone.

Quindi, consapevoli che Krasinski non tornerà, chi interpreterà la famiglia Marvel? C’è già un nome che è venuto fuori, ed è quello di Rachel Brosnahan di The Marvelous Mrs. Maisel.

In un’intervista con ET (via TD), alla star di The Marvelous Mrs. Maisel è stato chiesto delle voci sul casting per Fantastici Quattro e se avesse qualche interesse a far parte potenzialmente del riavvio della famiglia di supereroi dei Marvel Studios.

Brosnahan ha scherzato dicendo che “sta per diventare disponibile” e che far parte del progetto dedicato ai Fantastici Quattro “sarebbe un vero spasso”.

“Non ho sentito nulla, sfortunatamente, ma sono qui; è la nostra ultima stagione. Sto per diventare disponibile… [Far parte dei Fantastici Quattro] sarebbe un vero spasso.”

Ovviamente il ruolo in questione sarebbe quello di Sue Storm, uno dei quattro principali membri della famiglia di supereroi. È anche importante notare che questi sono solo desideri casuali dell’attrice: non ci sono stati colloqui concreti riguardo al cast di Brosnahan.

Per lei, però, il ruolo rimane vacante. Ma con chi altro potrebbe in teoria essere in competizione con la talentuosa attrice? Bene, è stato precedentemente segnalato da vari addetti ai lavori che Jodie Comer di Killing Eve era uno dei nomi chiave in lizza per il ruolo. Alcune altre possibili attrici che sono state discusse dai fan sono state Vanessa Kirby, Lily James, Saoirse Ronan, Amanda Seyfried e Phillips Soo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...