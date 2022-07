Fantastici Quattro: un rumor lascia intendere Marvel abbia già preso in considerazione degli attori

Nonostante l’eccitazione che circonda il breve ritratto di John Krasinski di Reed Richards in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo quanto riferito, la Marvel cercherà altri attori per il futuro cinematografico dei Fantastici Quattro.

Le voci sulle scelte di casting sono iniziate a circolare quando su 4chan sono comparse, ancor prima di arrivare a Inverse. Ovviamente, come sempre, vi raccomandiamo di prendere il tutto cum grano salis, anche se capisco che sia difficile contenere l’entusiasmo.

Alla testa del presunto rapporto c’è la possibilità che Penn Badgley, noto per i suoi ruoli come Dan Humphrey in Gossip Girl e Joe Goldberg in You, venga scelto per il ruolo di Reed Richiards. Il genio dalle capacità elastiche è stato recentemente interpretato da Miles Teller nel riavvio senza successo e da Ioan Gruffudd nel successo al botteghino del 2005.

Melissa Benoist e Natalia Dyer pare siano fra le prime scelte per Sue Storm, e Jharrel Jerome di Moonlight pare sia stato proposto come un personaggio dal ruolo non specificato. Si pensava che anche Bryce Dallas Howard fosse in considerazione per Sue, anche se questo si è rivelato essere “un sentito dire”. Per quanto riguarda il cattivo, Simon Baker di The Mentalist sarebbe in trattative per il ruolo, che presumibilmente sarà quello del Dottor Doom, interpretato dal collega australiano Julian McMahon nella versione del film del 2005.

Questo presunto elenco di opzioni – che essendo comparso su 4Chan, lascia intravedere la sua identità di fanta-casting fatto per far notare ai Marvel Studios un desiderio – includeva anche Logan Lerman per Johnny Storm.

Mi piace: Mi piace Caricamento...