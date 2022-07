Fantastici Quattro: un rumor vedrebbe la Marvel star corteggiando Steven Spielberg per il film

Da quando Jon Watts ha lasciato il previsto riavvio dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios, ci sono state numerose voci sul progetto che sono circolate su Internet.

Queste vanno da aggiornamenti non verificabili a fanta-casting molto ovvi e pieni di desideri. Certo, l’ultima voce sembra troppo bella per essere vera, ma poiché sta iniziando a guadagnare così tanto clamore sul web, e il momento di condividerla.

Secondo ComicBookMovie.com, quindi da prendere con le dovute pinze, la leggenda del cinema e regista premio Oscar Steven Spielberg sarebbe stato contattato dalla Marvel per dirigere il suo prossimo film dei Fantastici Quattro. Il sito afferma persino che “ci sono voci che il regista ha già accettato” il lavoro.

Anche se portare qualcuno come Spielberg a bordo di questo progetto garantirebbe quasi il suo successo – e sappiamo tutti che la Marvel ha bisogno di questi personaggi per avere successo dopo che così tanti tentativi precedenti di adattarli sono falliti – è difficile credere che Spielberg lo farebbe.

Ovviamente si tratta di un rumor, quindi va preso con le pinze, come sempre, e ComicBookMovie non è esattamente uno dei siti più affidabili sulla faccia della Terra, perciò per adesso non lo considero affidabile. Anche se Spielberg ha anche recentemente espresso il suo sostegno ai film coi supereroi della Marvel, c’è da pensare che ha già un cinecomic in programma per la Distinta Concorrenza, e in generale la sua agenda è sempre molto piena.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...