Fantasy Island: ecco il trailer finale del nuovo film della Blumhouse

Fantasy Island della Blumhouse ha ricevuto un trailer finale.

Pochi studi hanno avuto lo stesso successo con film a basso budget negli ultimi anni come la società di produzione di Jason Blum. La maggior parte dei loro successi è arrivata sotto forma di film horror ispirati dal regista e thriller come Get Out o franchise come Paranormal Activity, Insidious e The Purge.

E mentre non è principalmente stata ideata per rispolverare le proprietà più vecchie, finora hanno visto risultati decisamente contrastanti in quel dipartimento, soprattutto al di fuori dell’arena dell’orrore (ad esempio Jem and the Holograms sempre della Blumhouse).

La serie televisiva degli anni ’70 Fantasy Island non era originariamente un IP horror, ma ora è stata re-immaginata dalla Blumhouse.

Diretto da Jeff Wadlow (Kick-Ass 2, Truth or Dare) su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jillian Jacobs e Christopher Roach, il film segue un gruppo di ospiti (interpretati da nomi come Lucy Hale, Jimmy O. Yang, e Maggie Q) che soggiornano in un lussuoso, anche se remoto, resort tropicale dove possono realizzare i loro sogni e desideri segreti – ma a un costo, come il misterioso proprietario dell’isola, Mr. Roark (Michael Peña), li avverte.

