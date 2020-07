Far Cry 6: ecco i primi screenshot e alcuni dettagli del gioco

Ieri Ubisoft ha rivelato ufficialmente Far Cry 6 per PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC e Google Stadia.

Con un giorno alle spalle la Ubisoft ha rivelato i primi dettagli del gioco e i suoi primi screenshot in assoluto. Il primo fa sembrare il gioco più Far Cry, ma il secondo flette la potenza della console di nuova generazione. Far Cry 5, visivamente, è stato grandioso, ma nulla è paragonabile a questi nuovi screenshot di Far Cry 6.

Oltre ai nuovi screenshot, Ubisoft ha fornito una sinossi ufficiale del gioco, che conferma che i giocatori giocheranno nei panni di Dani Rojas, che può essere femmina o maschio. Conferma anche che i giocatori giocheranno dalla parte dei liberatori, anche se senza dubbio sarà più complicato di così. Inoltre, Ubisoft ha anche fornito un riassunto ufficiale delle caratteristiche chiave del gioco.

Di seguito, è possibile ammirare i primi screenshot, nonché leggere la sinossi sopra menzionata e le caratteristiche principali:

In Far Cry 6, i giocatori sono immersi nel mondo caotico e pieno di adrenalina di una rivoluzione in guerriglia moderna. Benvenuti a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo. Come dittatore di Yara, Anton Castillo è impegnato a ripristinare la sua nazione e riportarla indietro alla sua antica gloria ad ogni costo, con suo figlio Diego che segue le sue orme insanguinate.

Nei panni di Dani Rojas (giocabile come personaggio femminile o maschile), contribuirai ad alimentare i fuochi della rivoluzione attraverso la guerriglia lungo l’isola di Yara, dalle giungle verdeggianti alle strade urbane della capitale, Esperanza. Userai un potente schiera di armi e veicoli e costruirai una rete di alleati per combattere al tuo fianco, tra cui Chorizo, il pericoloso bassotto. Mentre il presidente Castillo prepara suo figlio Diego, interpretato da Anthony Gonzalez (“Coco”), a succedergli, farai tutto il possibile per garantire che i suoi piani non vengano realizzati.

Alimenta il Fuoco della Libertà: Tuffati in questa esperienza cinematografica impersonando Dani Rojas, nativo di Yara che vuole difendere il suo Paese dal potere di un tiranno. Unisciti alla rivoluzione per respingere il regime dittatoriale di Anton Castillo e di suo figlio Diego, interpretati da Giancarlo Esposito e Anthony Gonzalez.

Yara è a pezzi: Per la prima volta in Far Cry, vivi l’esperienza di aggirarti per una città. Esperanza è la più ampia mappa della serie. Sconfiggi Anton rimanendo nascosto oppure affrontando a viso aperto il suo esercito per le strade. Prendi le redini di un cavallo o guida un carro armato: decidi come combattere il regime.

Diventa un Guerrigliero: Immergiti nell’azione e nel caos della guerriglia per una rivoluzione. Sfrutta un arsenale di armi uniche e sorprendenti, veicoli e animali per contrastare il regime militare. Nessun guerrigliero dovrebbe esser solo, quindi unisci le forze con i nuovi companion animali come Chorizo, bassotto tanto tenero quanto letale.

Far Cry 6 uscirà il 18 febbraio 2021 su PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X e Google Stadia.

