Far Cry 6: Giancarlo Esposito è al centro del primo teaser trailer

Dopo diversi leak, Far Cry 6 è stato finalmente rivelato da Ubisoft questo venerdì pomeriggio con un trailer che mostra una piccola sbirciatina al personaggio di Giancarlo Esposito, attore che ha interpretato Gus in Breaking Bad.

Il leak si è verificato venerdì mattina quando la gente ha notato il titolo di “Far Cry 6” sullo store PlayStation. Il prodotto pare essere scomparso, ma qualche utente internettiano è riuscito a leggere e trascrivere vari dettagli, tra cui il fatto che il gioco dovrebbe essere rilasciato il 18 febbraio e che i possessori della PlayStation 5 riceveranno un aggiornamento gratuito alla versione di prossima generazione se possiedono il gioco.

Adesso abbiamo la conferma della partecipazione del talentuoso attore grazie al teaser trailer.

Qui sotto potete vedere il teaser:

