Far Cry 6: online un nuovo gameplay e trailer dedicato alla trama

Far Cry è una delle serie videoludiche sparatutto in prima persona più celebri di sempre, con grandi successi alle spalle come Far Cry 3. Una serie nota per coniugare un gameplay fps molto sopra le righe e tamarro con un grande mondo aperto tutto da esplorare, con side quest e collezionabili.

La serie firmata Ubisot sta per tornare nelle nostre case con il sesto capitolo ufficiale il 7 ottobre 2021, con un titolo ambientato nell’isola tropicale di Yara. A questo giro vestiremo i panni di una rivoluzionaria che combatte per liberare l’isola dalla dittatura di Antón Castillo (interpretato attraverso motion capture da Giancarlo Esposito).

Far Cry 6 venne annunciato quasi un anno fa con un trailer cinematico che ci presentava l’antagonista principale e suo figlio Diego (interpretato dalla star di Coco Anthony Gonzalez), mentre quest’oggi vi riportiamo due video nuovi di zecca dedicati al gioco: uno incentrato sulla trama e i personaggi ed un altro che ci introduce alle nuove (e folli) meccaniche di gioco.

Far Cry 6 è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Ubisoft Montreal e Ubisoft Toronto per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia, pubblicato da Ubisoft, sotto la direzione di Navid Khavar, design di Ted Timmins e musica composta da Pedro Bromfman.

La data d’uscita è fissata per il 7 ottobre 2021.

