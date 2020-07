Far Cry 6: un leak confermerebbe la partecipazione di Giancarlo Esposito

Un grande leak per Far Cry 6 pare esser comparso online nel PlayStation Hong Kong Store, e a quanto pare rivelerebbe un sacco di dettagli sul gioco tra cui la data di uscita, chi vedremo come cattivo, e altro ancora.

Il leak si è verificato venerdì mattina quando la gente ha notato il titolo di “Far Cry 6” sullo store PlayStation. Il prodotto pare essere scomparso, ma qualche utente internettiano è riuscito a leggere e trascrivere vari dettagli, tra cui il fatto che il gioco dovrebbe essere rilasciato il 18 febbraio e che i possessori della PlayStation 5 riceveranno un aggiornamento gratuito alla versione di prossima generazione se possiedono il gioco.

Le illustrazioni del gioco parrebbero aver anche confermato che sarà coinvolto Giancarlo Esposito di Breaking Bad.

Il leak relativi a Far Cry 6 sono stati condivisi sui social media e hanno creato un certo buzz prima che il titolo venisse rimosso. Queste informazioni mostravano Esposito in piedi dietro un bambino con uno sfondo tropicale e il logo di Far Cry 6 sopra entrambi. Qui sotto potete vederlo anche in inglese:

Come detto, fra le info è anche riportato il fatto che il gioco uscirà il 18 febbraio. Le informazioni sulla trama del gioco recitano: “Benvenuti a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo. Come dittatore di Yara, Anton Castillo è intenzionato a riportare la sua nazione al suo antico splendore in qualsiasi modo, con suo figlio Diego che segue le sue insanguinate orme. La loro spietata oppressione ha riacceso una rivoluzione“.

Esposito non è stato menzionato nell’informazione, ma l’immagine che accompagna il titolo lascia veramente poco all’immaginazione, oltre al fatto che non è la prima volta che sentiamo parlare del suo coinvolgimento in Far Cry 6. L’attore detto in precedenza di essere stato coinvolto in un videogioco che non poteva ancora menzionare, e considerando l’importanza dei cattivi di Far Cry in ogni capitolo del franchise, molti presumevano che il gioco di cui stava parlando fosse appunto Far Cry 6. Ora sembra che interpreterà il ruolo di Anton Castillo.

Also, the PS5 version comes as a free upgrade, so you'll only need to buy the game once anyway. pic.twitter.com/x0RYkbPj0M — Alex Richards (@AlexRichards65) July 10, 2020

