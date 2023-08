Fast and Furious esce in Blu-ray 4K : i collezionisti lottano per l’edizione speciale

Siamo giunti al momento tanto atteso, amanti dell’accelerazione e dell’azione senza limiti! Dal 24 agosto, le sfide di Fast and Furious X, l’epico decimo capitolo del franchise guidato da Vin Diesel, saranno pronti a scatenarsi sul tuo schermo. Il mondo dei motori e dei colpi di scena mozzafiato si materializza nelle edizioni DVD, Blu-ray e 4K UHD, grazie alla straordinaria distribuzione di Universal Pictures Home Entertainment. E non è tutto! A partire dal 10 agosto, i fan più impazienti potranno già godersi l’adrenalina pura di Fast X sulle principali piattaforme digitali.

Non si tratta solo di un film, ma di un’esperienza cinematografica totale che ti catapulterà nel vortice dell’azione senza sosta. Il franchise ha già fatto incetta di oltre 7 miliardi di dollari al botteghino mondiale, ma con Fast X, il termine “esplosione” sembra un eufemismo! Il DVD, il Blu-ray e l’edizione 4K UHD ti permetteranno di immergerti in un universo di contenuti speciali. Tra i migliori un’ncredibile reel di gag, una panoramica approfondita delle scene con il visionario regista Louis Leterrier, emozionanti video musicali tratti dalla colonna sonora originale e un backstage esclusivo che ti trasporterà dal cuore di Los Angeles fino all’antica grandezza del Colosseo di Roma. Aggiungi Fast and Furious alla tua collezione e preparati a un’esperienza visiva e sonora senza precedenti. E non dimenticare: tutte le edizioni italiane, dal DVD al 4K UHD e allo splendido Steelbook 4K UHD, sfoggiano una creatività esclusiva che sfoggia l’iconica Roma come scenario di sfondo sulla copertina.

Dietro le quinte di Fast and Furious X in DVD: scopri tutti i segreti dell’adrenalina!

Preparati a un’immersione totale nell’universo mozzafiato di Fast X con un set di contenuti speciali che ti faranno sentire parte integrante della famiglia Fast. Attraversa i continenti, rivela retroscena inediti sulle acrobazie epiche e getta un primo sguardo sull’epilogo di questo epico franchise. “Questa è Famiglia” è più di un mantra, è una promessa mantenuta, una filosofia di vita che lega i membri preferiti della famiglia Fast nel corso di un’epica avventura che abbraccia tutto il pianeta.

Infastidisce la tua sete di conoscenza con “Fast Breaks: Analisi delle Scene con il Regista Louis Leterrier”. Lasciati trasportare dietro le quinte della creazione di Fast X! Ilregista Louis Leterrier svela i segreti dietro le straordinarie sequenze d’azione girate nei luoghi più iconici del mondo. Le classiche auto vengono riportate in vita e i veicoli su misura entrano in scena per solleticare il cuore dei fan nel segmento “Corse Estreme”. Il potere delle donne nella saga non passa inosservato, e “Le Signore della Lotta” ti mostrerà come le affascinanti protagoniste contribuiscano a rendere ancora più epiche le scene di combattimento.