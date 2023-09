Fast And Furious? No Grazie! Sung Kang sogna Nightmare!

Chi ama il cinema lo sa bene: gli attori spesso sognano di abbandonare il conforto delle proprie iconiche interpretazioni per immergersi in nuove avventure cinematografiche. E chi meglio di Sung Kang, il carismatico Han Lue della saga “Fast And Furious,” per dimostrarlo? In un’intervista mozzafiato con Collider, Kang ha gettato il suo cappello nel ring delle icone dell’horror, svelando il desiderio ardente di dare vita al leggendario Freddy Krueger.

Questo attore poliedrico, recentemente al timone come regista della commedia horror “Shaky Shivers,” in uscita a settembre negli Stati Uniti, ha condiviso i suoi pensieri più intimi riguardo a un’immersione nel mondo dei sogni distorti.

L’intervista: Sung Kang di Fast And Furious svela il fascino di interpretare Freddy Krueger

Nell’intervista carica di suspense, Kang ha dichiarato che l’idea di incarnare Freddy Krueger in “Nightmare” lo affascina profondamente. Con esperienze passate nell’arte dei trucchi prostetici e in quella di resistere seduto sulla sedia per ore, c(ome dimostrato nella sua epica apparizione nella serie di Obi-Wan nell’universo di Star Wars), l’attore ha confessato di chiedersi se sarebbe pronto ad affrontare mesi di intensa preparazione nel caso in cui dovesse essere scelto per il ruolo.

Nonostante ciò, ha esclamato con fervore che il personaggio di Freddy è semplicemente irresistibile! Non ha potuto fare a meno di menzionare l’iconicità del maglione rosso e delle dita artigliate. Il mondo del cinema attende con trepidazione di vedere se Sung Kang realizzerà il suo sogno di portare il terrore nei sogni degli spettatori!

Freddy Krueger sta per tornare?

Mentre il nome di Sung Kang si fa strada tra le speculazioni dei fan di “Fast And Furious” e gli amanti dell’horror, è interessante notare che Freddy Krueger è stato interpretato da diverse stelle nel corso degli anni. L’ultima incarnazione del bramato antagonista è avvenuta nel reboot della saga di “Nightmare” del 2010, con Jackie Earle Haley nei panni del terrificante Krueger.

Ma chi potrebbe essere il prossimo a indossare il guanto con le lame? Niente di meno che la leggenda di Hollywood, Robert Englund, ha svelato il suo candidato ideale: il versatile Kevin Bacon! Il destino di Freddy Krueger è più incerto che mai, e il mondo del cinema tiene il fiato sospeso nell’attesa di questa epica trasformazione.