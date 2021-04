Fast & Furious 9: ecco il nuovo trailer che annuncia l’uscita per quest’estate

È ora di diventare di nuovo veloci e furiosi. Dopo quella che è sembrata una pausa incredibilmente lunga, la Fast Saga ritorna col suo nono capitolo quest’estate, in un film intitolato giustamente F9.

Il film doveva originariamente uscire nella primavera del 2020, ma è stato ritardato più volte a causa della pandemia. Ora che i cinema stanno riaprendo e guadagnando ancora una volta, F9 si sta finalmente preparando per la sua tanto attesa uscita.

Il nono film di Fast & Furious arriverà nelle sale il 25 giugno, ma non c’è bisogno di aspettare così tanto per vedere qualche nuovo footage dal film. Come promesso, la Universal ha rilasciato l’ultimo trailer di F9.

Potete guardarlo qui sotto:

E qui sotto in italiano:

Fast and Furious è una popolare saga cinematografica statunitense basata sulle corse e sulle battaglie d’auto. Inizialmente la serie verte sulle vicende di due personaggi, Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, e Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker; tuttavia, a seguito della prematura scomparsa di Walker, il personaggio di O’Conner è stato eliminato dalla serie (a partire dall’ottavo film) e pertanto essa proseguirà venendo incentrata esclusivamente sul personaggio di Toretto.

Negli anni la saga si è trasformata sempre più in un ensemble cast d’azione – passando da film accettabili a so bad it’s so good – e ha visto aggiungersi al cast, fra gli altri, icone del cinema di azione come Dwayne Johnson, Jason Statham e Kurt Russell.

Inoltre, a partire dal quarto film, la serie muta in parte i suoi connotati caratteristici, non proponendo più soltanto le corse con le auto come tema centrale, ma aggiungendo elementi che l’avvicinano sempre più al filone dei film di spionaggio.

