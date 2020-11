Fast & Furious 9: Justin Lin annuncia che il montaggio del film è ufficialmente finito

Avremmo dovuto ottenere il nono film di Fast & Furious, F9, a maggio? È vero! Ma poi il coronavirus ha colpito e la Universal, più di ogni altro studio, ha subito la catastrofe.

La produzione ha dovuto spostare i loro grandi marchi come F9 al 2021, e questo ha concesso al regista Justin Lin il giusto tempo per finire il film.

Ieri, Lin ha twittato che il film è stato ufficialmente finito, il che significa che il film è praticamente pronto per arrivare al cinema. Potrebbero esserci ancora alcuni effetti visivi che devono essere rifiniti o altri dettagli da sistemare in post-produzione, ma il punto è che il film sarà completato molto prima della data di uscita del 28 maggio 2021. Sebbene quella data possa ancora essere leggermente ottimistica in base al tempo necessario per produrre e distribuire un vaccino contro il coronavirus, almeno la Universal non è nella posizione di rimandare costantemente il film di due mesi alla volta.

I dettagli della trama su F9 rimangono pochi, ma il film sarà probabilmente molto folle e porterà all’Endgame della saga, anche se sono già stati approvati altri due film di Fast & Furious che Lin dirigerà.

#F9 mix officially finished!

Huge thank you to the best crew the world for working through such unprecedented times flawlessly. pic.twitter.com/maOncvJ11M — Justin Lin (@justinlin) November 11, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...