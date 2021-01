Fate: The Winx Saga, ecco il trailer completo della serie Netflix

Netflix ha pubblicato il primo trailer della serie fantasy di prossima uscita, Fate: The Winx Saga, che sarà in streaming su Netflix tra pochi giorni.

Lo spettacolo è in realtà una “rivisitazione” live-action della serie di cartoni animati italiani Winx Club e segue il viaggio di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico nell’Altromondo dove devono imparare a padroneggiare i propri poteri navigando tra “amore, rivalità, e i mostri che minacciano la loro stessa esistenza”.

Lo spettacolo proviene dal creatore Brian Young che ha molta esperienza con i dramma soprannaturali YA avendo lavorato a The Vampire Diaries, e questo trailer ha un’atmosfera molto forte, alla “Harry Potter incontra The Witcher”. C’è un personaggio centrale che è nuovo alla magia ma che ha una misteriosa connessione con il soprannaturale, ci sono molti trucchetti magici a scuola e, naturalmente, c’è un sacco di romanticismo.

Non è chiaro fino a che punto questa storia d’amore venga spinta: è più docile come Harry Potter o più sexy come Magicians?

Sembra che potrebbe essere piuttosto divertente e potrebbe avere il potenziale per essere un altro prodotto Netflix teen d’intrattenimento. Oppure potrebbe seguire la strada di tanti altri programmi Netflix e scomparire nell’oscurità nel giro di poche settimane. Non sai mai come potrebbero andare queste cose, intanto godiamoci il nuovo trailer.

Potete vederlo qui sotto:

Il cast include: Abigail Cowen nel ruolo di Bloom (Le Terrificanti Avventure di Sabrina, The Fosters), Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella (Fugitives, The Frankenstein Chronicles), Precious Mustapha nel ruolo di Aisha (Il giovane ispettore Morse), Eliot Salt nel ruolo di Terra (GameFace), Elisha Applebaum nel ruolo di Musa (Carly & Paolo Undercover Hooligan, No Reasons), Sadie Soverall nel ruolo di Beatrix (Rose Plays Julie), Freddie Thorp nel ruolo di Riven (The Discovery of Witches, Safe, Overdrive), Danny Griffin nel ruolo di Sky (So Awkward, The Gentlemen), Theo Graham nel ruolo di Dane (Clink, Hollyoaks, Doctors) e Jacob Dudman nel ruolo di Sam (The Stranger, Medici, The A List). Nel cast anche Eve Best (Nurse Jackie – Terapia d’urto), Robert James-Collier (Downton Abbey), Josh Cowdery (Agents of SHIELD), Alexander Mcqueen (The Thick of It, Sally 4Ever) e Eva Birthistle (Brooklyn, The Last Kingdom).

Fate: The Winx Saga è una serie originale Netflix creata da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. La serie vede Brian Young (The Vampire Diaries, Kyle XY) come showrunner, mentre Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera, ISIS – Le reclute del male) sono i produttori esecutivi, insieme a Cristiana Buzzelli e Joanne Lee per Rainbow.

