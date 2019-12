Fenomeni Paranormali Incontrollabili: Keith Thomas dirigerà il reboot del film

Il reboot del film tratto dal racconto di Stephen King, Firestarter, o Fenomeni Paranormali Incontrollabili in italiano, ha un nuovo regista.

Il romanzo di King, pubblicato nel 1980, racconta la storia di Charlie McGee. Figlia di due genitori che hanno partecipato a un programma di ricerca, noto come “The Shop”, Charlie svilupperà poteri pirocinetici. Il governo si interessa molto a Charlie, sperando di utilizzare le sue immense capacità a proprio vantaggio. Il romanzo è stato adattato per il grande schermo nel 1984.

Condividendo lo stesso titolo del libro, Firestarter ha visto nella parte di Charlie la giovane Drew Barrymore. Nel cast c’erano diverse star che sarebbero presto diventate famose per altri ruoli, tra cui Heather Locklear e Martin Sheen. L’adattamento è stato accolto con recensioni generalmente sfavorevoli, con critici come Roger Ebert che hanno descritto il film come noioso e poco convincente nella sua visione. Anche Stephen King ha guardato negativamente al film.

In osservazioni precedenti, ha notato che ha trovato l’adattamento insipido e ha definito gli effetti speciali senza senso. Mentre a volte riavvii e remake possono essere imitazioni pallide di un lavoro superiore, un reboot di Firestarter potrebbe per molti migliorare quello che viene ritenuto un film pessimo.

Ma le cose non sono decollate così facilmente per questo particolare adattamento di Stephen King. Nel 2017, è stato annunciato che Akiva Goldsman era stato scelto come regista. Goldsman è stato successivamente sostituito da Fatih Akin, che è noto a molti per aver diretto In The Fade con Diane Kruger. Il riavvio di Firestarter è quasi riuscito a uscire dal 2019 senza un cambiamento nei compiti di regia, ma Variety (via SR) sta ora segnalando che Keith Thomas entrerà a far parte del progetto come nuovo direttore.

Il riavvio proviene verrà prodotto da Universal Pictures, Blumhouse Productions e da Weed Road Productions. Scott Teems è pronto a scrivere la sceneggiatura. Drew Barrymore sarà coinvolta nel progetto come produttore esecutivo.

