Fenomeni Paranormali Incontrollabili: Zac Efron entra nel cast del remake

Il remake targato Blumhouse di Firestarter di Stephen King, intitolato in italiano come “Fenomeni Paranormali Incontrollabili“, ha scelto Zac Efron per il ruolo principale del film.

Pubblicato originariamente nel 1984, il film era un adattamento dell’omonimo romanzo di King del 1981, su una giovane ragazza con abilità pirocinetiche spaventosamente potenti. Il nuovo arrivato Keith Thomas (The Vigil) dirigerà su una sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills).

Secondo quanto riferito, il remake è in lavorazione dal 2017, con progressi piuttosto lenti fino a questo punto. Il film originale non è stato un gran successo, anche se ha portato sulle scene una Drew Barrymore allora molto giovane, a solo due anni dall’aver ottenuto il plauso per il suo ruolo in ET – L’Extraterrestre.

Oltre a non lasciare un segno molto significativo, l’adattamento non è riuscito a impressionare King. Questo a volte è stato il caso nel corso degli anni con gli adattamenti per il grande schermo dei lavori dello scrittore. Il più notevole a questo proposito è stato la versione di Stanley Kubrick di The Shining, che sebbene acclamato dalla critica e da molti fan come un capolavoro assoluto, King non lo sopportava, e il film è stato successivamente rifatto in una miniserie TV del 1997, che King stesso ha scritto e prodotto.

Allo stato attuale delle cose con il remake di Firestarter, tuttavia, King non sarà coinvolto come sceneggiatore.

La prima scelta di casting è stata ora resa pubblica per il prossimo remake horror / fantascientifico, e arriva tramite un comunicato stampa della Blumhouse. Efron interpreterà il ruolo principale nel film, il che, se la storia rimarrà fedele al romanzo, significa che interpreterà Andrew McGee. Il personaggio è il padre di Charlie, la bambina con capacità pirocinetiche che viene rapita da un’organizzazione governativa segreta.

Efron è una scelta interessante per il protagonista, anche se alcuni puristi di King potrebbero pensare che gli manchi la capacità di interpretare il ruolo di un padre. Ma Efron ha lavorato duramente negli ultimi anni per spingere la sua carriera in nuove direzioni, lontano dai ruoli del ragazzino carino e dalle esibizioni di addominali d’acciaio che una volta lo hanno reso un nome familiare.

Il suo lavoro nel film biografico di Ted Bundy, in cui interpreta il protagonista, è stato un importante cambiamento di ritmo per la star, suscitando successo e critiche positive.

