Festival di Sanremo, Fedez conduttore nel 2025: scoop clamoroso al telefono con Fiorello, ma la verità è…

In attesa della puntata di Aspettando Viva Rai2, Fiorello ha alzato il telefono e ha scherzato con Fedez riguardo la sua ipotetica conduzione del Festival di Sanremo 2025. In realtà, quello che sembrava uno scherzo innocente, presto si è trasformato in un turbinio di confusione e caos: lo stesso rapper, infatti, ha fatto chiarezza su Instagram. Ecco cos’è successo.

Fiorello, scherzo all’insaputa di Fedez

Nell’anticipazione di “Aspettando Viva Rai2” della puntata del 27 ottobre, come riporta Adnkronos, è stata annunciata una telefonata di Fiorello con Fedez, il quale ha alimentato voci che lo vedrebbero come possibile erede di Amadeus al Festival di Sanremo. Ma la realtà è molto diversa da quello che sembra. Al telefono infatti non c’era Fedez, ma un’altra persona con la voce molto simile alla sua. Il vero Fedez, appena sveglio dopo la sua serata live a X Factor, si è trovato all’improvviso nel bel mezzo di una situazione che lo ha colto di sorpresa, ha raccontato su Instagram.

Sorpreso dalle innumerevoli speculazioni, il rapper ha smentito sarcasticamente sui social: in realtà, infatti, si è trattato solo di una gag orchestrata da Fiorello all’insaputa dello stesso Fedez. Poi, in riferimento alla prossima ospitata del rapper da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Fiorello ha spiegato a Francesco Biggio, in tono scherzoso, che chi va da Fazio non può parlare con nessun altro. Poi ha chiesto a Biggio di telefonare a Fedez e mettere la chiamata in viva voce. La conversazione ha infatti preso una piega interessante, quando il finto Fedez in collegamento telefonico ha svelato che starebbe pensando all’ipotesi di diventare direttore artistico del Festival.

Fiorello (foto ANSA)

Fedez al Festival di Sanremo 2025? Lui smentisce

La giornata si è trasformata in un vero e proprio ‘caso mediatico‘, con messaggi e notizie che si sono diffuse rapidamente sui siti di informazione. Fedez, ancora confuso e alla ricerca di conferme, ha parlato con Chiara Ferragni e il suo assistente per cercare di fare un po’ di chiarezza sulla situazione. Il rapper ha cercato di dare una spiegazione, ma nel frattempo ha ricevuto messaggi da Fiorello, che ha riso della situazione. Salutandolo, lo showman ha confessato che hanno fatto una burla a sua insaputa, mentre il rapper forse stava dormendo dopo i live di X Factor della sera precedente.

Fiorello ha spiegato in un video esplicativo che era tutto uno scherzo, un modo per far capire che le cose non sono sempre come sembrano e che è importante verificare le informazioni. Ma poi, riflettendoci meglio, non sembra per lui una cattiva idea avere Fedez come direttore musicale al Festival di Sanremo 2025. Anzi, Fiorello ha sentito Amadeus e sembra che l’idea susciti grande interesse. Il rapper, però, ha smentito sui social: non sarà conduttore del Festival.