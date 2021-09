Final Space 3: con l’arrivo della terza stagione Olan Rogers annuncia la conclusione della serie

Olan Rogers, il creatore di Final Space di TBS/Adult Swim, ha annunciato oggi su Twitter che il suo amato spettacolo sta per concludersi. La buona notizia, tuttavia, è che riceverà una terza e ultima stagione. E quella stagione sarà presto disponibile su Netflix.

Il tweet recita: “Una buona e una cattiva notizia per voi. La buona notizia è che la stagione 3 di Final Space arriverà su Netflix il 16 settembre. La Cattiva notizia è che sarà l’ultima stagione dello spettacolo”.

Qui sotto il tweet:

Have some good news and some bad news for you.

GOOD NEWS is S3 of Final Space is coming to Netflix September 16th!

BAD NEWS is S3 will be the last season of the show.

made a goodbye video about it: https://t.co/JFO5IgXNv7 pic.twitter.com/NHSsLrJNy3

— Olan Rogers (@OlanRogers) September 10, 2021