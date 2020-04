Finalmente la Warner Bros. ha deciso soddisfare i fan e rilasciare la Snyder Cut!

Finalmente la Snyder Cut di Justice League è in arrivo!

Molti fan si stanno ancora chiedendo cosa sia realmente accaduto con Justice League e il futuro dei film della DC Films che non sono mai stati pubblicati. Dopo Batman V Superman: Dawn of Justice, e la sua ricezione mista da parte della critica, la Warner Bros. Pictures ha apportato importanti cambiamenti al seguito e causato una scissione col regista originale, Zack Snyder.

Ora le cose però stanno per cambiare. Stando ad una fonte vicina alla Warner Bros – che ci ha contattati privatamente e che ha deciso di rimanere anonima in quanto pare sia la figlia della sorella della cugina di primo grado di Snyder, sembra che la casa di produzione di Burbank abbia effettivamente intenzione di produrre la tanto vociferata Snyder Cut.

Zack Snyder è segnalato come di ritorno al DC Extended Universe, ed in una recente dichiarazione ha apertamente detto che la sequenza in cui Arthur Curry e Ben Affleck parlano di come Aquaman sappia parlare con i pesci lo ha convinto a tornare e a condannare il taglio di Joss Whedon.

“Nel taglio originale che avevo ideato la conversazione tra Bruce e Arthur verteva su argomenti particolari, e lasciava intendere che Aquaman fosse diventato vegetariano a seguito della morte della mamma di Nemo. Il tutto portava quindi ad una discussione fra i due, e su quale alla fine fosse il modo migliore per uccidere il barracuda responsabile dell’omicidio.”

Altre fonti aggiungono che il successo stesso di Aquaman lo abbia convinto a tornare alla sedia del regista. Attendiamo ulteriori informazioni.

Ovviamente è un pesce d’aprile…. scusate, dovevo farlo.

