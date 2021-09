Finch: Apple e Amblin svelano il primo poster del film con Tom Hanks

Apple e Amblin svelano il primo poster di Finch, precedentemente intitolato Bios, che mette in evidenza l’improbabile famiglia con Tom Hanks nel dramma fantascientifico.

Il film vede Hanks nei panni dell’ingegnere robot malato, anche se uno dei pochi sopravvissuti a un cataclisma solare che ha reso il mondo una landa desolata, mentre costruisce un robot per prendersi cura del suo cane quando non potrà più. Il trio si imbarca in un pericoloso viaggio attraverso il desolato West americano sperando di mostrare al robot la meraviglia di cosa significhi essere vivi, e far sì che lui e il cane si piacciano l’un l’altro entro la fine del viaggio.

Accanto a Hanks, il cast del film comprende Caleb Landry Jones come il robot Jeff, Samira Wiley da The Handmaid’s Tale, Skeet Ulrich di Riverdale e Laura Harrier da BlacKkKlansman. Lo sviluppo del film è iniziato alla fine del 2017 quando Hanks ha firmato per recitare in BIOS con Miguel Sapochnik di Repo Men alla regia e Robert Zemeckis a produrre insieme a Kevin Misher, mentre Amblin e Universal Pictures hanno acquisito i diritti poco dopo.

Le riprese sarebbero iniziate all’inizio del 2019, cosa che avrebbe portato il film ad essere nelle sale cinematografiche a fine 2020, anche se dopo numerosi ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19, Apple TV+ ha acquisito i diritti del film, mentre la Universal mantiene i diritti per l’home entertainment.

Poco più di un mese dopo aver svelato la prima immagine del film, Amblin e Apple hanno condiviso il primo poster di Finch. Il poster offre uno sguardo al personaggio titolare di Hanks e ai suoi compagni robot e canino, che compongono la sua improbabile famiglia.

Potete dare un’occhiata alla locandina qui sotto:

Tom Hanks is Finch, the head of an unlikely family on a journey to rediscover the joy and wonder of what it means to be alive. Streaming November 5, only on @AppleTVPlus.#Finch @TomHanks @AppleTV #AmblinEntertainment pic.twitter.com/5HMRKrACPY

— Amblin (@amblin) September 16, 2021