Finn Jones rivela i piani originali per la terza stagione di Iron Fist

La star di Iron Fist, Finn Jones, ha rivelato cosa la terza stagione avrebbe avuto in serbo per Danny Rand e Colleen Wing.

Sebbene Iron Fist di Netflix non abbia avuto il successo di Daredevil, Jessica Jones o persino Luke Cage, la seconda stagione si è conclusa con un finale davvero intrigante che avrebbe dato alla terza stagione un grande potenziale.

In una recente intervista con Collider, la star di Iron Fist ha parlato della sua delusione per l’annullamento della serie e di come sentiva che ci fosse stata una correzione di rotta dopo una prima stagione nella media.

“Davvero, la terza stagione aveva così tante promesse ed è un peccato vederla sprecata e non arrivare mai a raggiungere il suo pieno potenziale. [Con] Iron Fist, era come se fossimo appena arrivati ​​al culmine. Ci stavamo arrivando. Avevamo appena ribaltato lo spettacolo. Avevamo fatto un ottimo lavoro, riportando il treno sui binari.”

Sebbene ci fossero molte lamentele sulla storia di Danny, il fatto che il pungo dell’Iron Fist fosse stato passato a Colleen Wing ha spinto la serie in una direzione affascinante. Anche se ora i diritti per la serie sono tornati ai Marvel Studios, quindi chissà, Danny Rand e Colleen potrebbero tornare un giorno. Ma Finn Jones ha spiegato che la terza stagione avrebbe visto la costruzione di una “storia incredibile” con Danny che alla fine sarebbe diventato il vero Iron Fist, nonché una “coppia folle di potere” con Colleen.

“Doveva davvero riguardare Danny che avrebbe finalmente assunto il ruolo dell’Iron Fist, al suo pieno potere, completamente carico e con il pieno controllo della sua merda. Sarebbe stata questa storia incredibile [con] Danny e Ward in terre straniere quasi come un buddy-movie. E poi, avreste visto Colleen a New York, che avrebbe lottato per venire a patti con la sua identità e con questo potere. Ad un certo punto, ci saremmo incontrati di nuovo e probabilmente avremmo formato questa folle coppia con grandi poteri [o] una relazione tra supereroi.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...