Finn Wittrock parla del provino fatto per Green Lantern di HBO Max

La serie Green Lantern di HBO Max sta finalmente venendo messa a fuoco, e ora sappiamo che Finn Wittrock darà vita al personaggio noto come Guy Gardner nella serie.

I fan sono entusiasti di vedere il personaggio prendere vita sul piccolo schermo, e recentemente abbiamo assistito ad un inedito sguardo dietro le quinte durante un nuovo Q&A con Wittrock e Rotten Tomatoes.

A Wittrock è stato chiesto del processo di audizione per il ruolo di Guy Gardner, e ammette che è stato un po’ scoraggiante e più grande di quello che si aspettava, ma alla fine ha funzionato tutto.

“Ho fatto un provino vecchio stile, tutti sanno di cosa si tratta”, ha detto Wittrock. “Di solito durante un’audizione, vai in un ufficio casting o qualcosa del genere, ho fatto molte audizioni sul web e davanti a uno schermo. Ma il modo vecchio stile di farlo consisteva nel porti in mezzo a ​​uno studio, con le luci, una telecamera come un vero film e un copione per una scena, quindi è quello che ho fatto.”