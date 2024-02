Fiorello si sfoga: In Rai vietato nominare i social – Che succede a Sanremo?

Il mondo del piccolo schermo è nuovamente al centro di chiacchiere e bisbigli, care lettrici e lettori, e chi meglio di noi per sussurrarvi gli ultimi pettegolezzi che infiammano il panorama televisivo? La notizia è fresca e riguarda niente meno che la nostra amata RAI, finita sotto i riflettori per un motivo che, osiamo dire, ha del piccante.

In un clima già elettrizzato dall’eco del Festival di Sanremo 2024, che come sempre ha scaldato i cuori e acceso le discussioni, la trasmissione “Viva Rai2” ritorna con una puntata destinata a rimanere impressa negli annali. Proprio così, il conduttore che non ha bisogno di presentazioni, quel mattatore di Fiorello, si è trovato a dover navigare in acque agitate.

Dopo il trionfo della prima serata sanremese, i riflettori si sono spostati su una vicenda che ha dell’insolito. Pare infatti che il TAR, quel Tribunale amministrativo che veglia sui corretti comportamenti delle entità pubbliche, abbia deciso di confermare una multa nei confronti della nostra televisione di Stato per un’accusa non da poco: pubblicità occulta a favore di Instagram.

Ma aspettate, il nostro Fiorello non è certo tipo da lasciarsi intimorire da tribunali e sentenze. Sempre pronto a infondere un pizzico di ironia nelle questioni più spigolose, ha deciso di affrontare l’argomento a suo modo. Il mattatore ha giocato con le parole, facendo spallucce davanti alle decisioni dall’alto e sottolineando in modo sarcastico e sottile come ormai la sola menzione sicura sia quella di Televideo.

Ecco, immaginiamoci la scena: c’è Fiorello, col suo stile inconfondibile, che nel cuore di una puntata televisiva si fa beffe dell’ingarbugliata situazione, dispensando sorrisi e battute. Si è lanciato in una sorta di sfida verbale, dove i nomi dei celebri social network sono diventati quasi proibiti, quasi un tabù, e l’unica certezza è rappresentata da quel caro vecchio Televideo, fedele compagno nelle notti insonni di molti italiani.

Immaginiamo i telespettatori, appollaiati sul divano, che si ritrovano a sorridere di fronte a questa commedia all’italiana, giocata sul filo del raziocinio e dell’assurdo. E mentre Fiorello si destreggia tra battute e allusioni, facendo di una multa un momento da ricordare, il pubblico a casa si divide tra chi annuisce compiaciuto e chi si lascia trascinare in riflessioni più profonde sulle dinamiche della televisione moderna.

Al centro del dibattito, quindi, non c’è solo la questione legale, ma anche il modo stesso in cui la televisione si rapporta con le nuove piattaforme di comunicazione. Un connubio, quello tra vecchio e nuovo, che sembra sempre più intricato e che Fiorello, con la sua proverbiale verve, ha saputo rendere spettacolo.

Così, cari amanti del gossip e dei retroscena televisivi, ci ritroviamo a chiederci: dove finisce la pubblicità e dove inizia l’intrattenimento? E soprattutto, in questa commedia dai toni goliardici e dai risvolti a tratti kafkiani, che ruolo gioca il pubblico? Certo è che, in quest’epoca di cambiamenti e di evoluzione mediatica, anche una semplice multa può trasformarsi in un siparietto degno della migliore commedia all’italiana. E noi, da buoni spettatori, non possiamo far altro che guardare divertiti e forse un po’ curiosi, in attesa del prossimo colpo di scena.