Firestarter: ecco il trailer del remake di Fenomeni Paranormali Incontrollabili

La Universal ha appena rilasciato il trailer di Firestarter, remake di Fenomeni Paranormali Incontrollabili, annunciando anche la data di uscita nelle sale fissata per il 13 maggio 2022.

Il film arriverà anche su Peacock lo stesso giorno, con una mossa un po’ sorprendente. Con Zac Efron, Sydney Lemmon, Ryan Kiera Armstrong, Michael Greyeyes, Kurtwood Smith, John Beasley e Gloria Reuben, l’adattamento del romanzo di Stephen King è diretto da Keith Thomas basato su una sceneggiatura scritta da di Scott Teems.

Potete vedere il trailer e il poster in basso:

Ecco il poster del remake di #Firestarter pic.twitter.com/DH6irrvVal — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) February 9, 2022

Per più di un decennio, i genitori Andy (Zac Efron) e Vicky (Sydney Lemmon) sono stati in fuga, alla disperata ricerca di un posto dove nascondere la loro figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong) da un’oscura agenzia federale che vuole sfruttare il suo dono, creare il fuoco dal niente. Andy ha insegnato a Charlie come spegnere il suo potere, che è innescato dalla rabbia o dal dolore. Ma quando Charlie compie 11 anni, il fuoco diventa sempre più difficile da controllare. Dopo che un incidente rivela la posizione della famiglia, un misterioso agente (Michael Greyeyes) viene schierato messo in campo per dare la caccia alla famiglia e rapire Charlie una volta per tutte. Charlie ha altri piani.

Il film è diretto da Keith Thomas e basato su una sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills). Jason Blum e il premio Oscar Akiva Goldsman sono i produttori. La colonna sonora di Firestarter proviene nientemeno popò di meno che dal leggendario John Carpenter in persona, di fianco a Daniel Davies.

