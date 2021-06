Firestarter: Ryan Kiera Armstrong sarà Charlie nel remake della Blumhouse

L’attrice di American Horror Story e The Tomorrow War, Ryan Kiera Armstrong, ha trovato il suo ruolo da protagonista di Charlie nel remake della Blumhouse, Weed Pictures Road e Universal, Firestarter.

Qui sotto potete vedere la prima immagine che la ritrae nel ruolo:

Il ruolo è stato reso famoso da Drew Barrymore nel film originale del 1984, dando all’attrice il primo ruolo da protagonista dopo il super blockbuster ET.

In Firestarter, una giovane ragazza sviluppa abilità pirocinetiche e viene rapita da un’agenzia governativa segreta che vuole sfruttare il suo potente dono come arma. Armstrong si unisce a Zac Efron e Michael Greyeyes che erano stati precedentemente annunciati. Il film è diretto da Keith Thomas (The Vigil) e la sceneggiatura è stata adattata da Scott Teems (Halloween Kills, Rectify).

Jason Blum e il premio Oscar Akiva Goldsman figurano alla produzione. Martha De Laurentiis, che era una produttrice associata del film del 1984, sarà la produttrice esecutiva.

Secondo quanto riferito, il remake è in lavorazione dal 2017, con progressi piuttosto lenti fino a questo punto. Il film originale non è stato un gran successo, anche se ha portato sulle scene una Drew Barrymore allora molto giovane, a solo due anni dall’aver ottenuto il plauso per il suo ruolo in ET – L’Extraterrestre.

Oltre a non lasciare un segno molto significativo, l’adattamento non è riuscito a impressionare King. Questo a volte è stato il caso nel corso degli anni con gli adattamenti per il grande schermo dei lavori dello scrittore. Il più notevole a questo proposito è stato la versione di Stanley Kubrick di The Shining, che sebbene acclamato dalla critica e da molti fan come un capolavoro assoluto, King non lo sopportava, e il film è stato successivamente rifatto in una miniserie TV del 1997, che King stesso ha scritto e prodotto.

