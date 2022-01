Fistful of Vengeance: ecco il trailer del film sequel della serie Wu Assassins

Nel 2019, Netflix ha presentato in anteprima Wu Assassins, una serie TV che segue un combattente di arti marziali incredibilmente abile (ha il potere di mille monaci) che combatte duramente per recuperare un antico amuleto caduto nelle mani sbagliate.

Entro la fine della prima stagione, Kai Jin (Iko Uwais) pensava che il suo lavoro di leggendario assassino fosse finito, ma una misteriosa busta suggeriva il contrario. Ora, il film indipendente Fistful of Vengeance mostra che Kai Jin ei suoi amici non hanno finito di combattere le forze mistiche.

Nel trailer pubblicato oggi, viene rivelato che la proprietaria del ristorante Jenny Wah (Li Jun Li) viene misteriosamente uccisa e questo spinge Kai Jin e la sua squadra a unirsi ancora una volta per trovare l’assassino in una missione che potrebbe portarli a incontrare la regina della malavita di Bangkok – e dovranno farlo in pieno giorno.

Come previsto, il trailer rivela anche cosa possiamo aspettarci da Fistful of Vengeance, gli stessi elementi che hanno caratterizzato la serie TV, Wu Assassins: incredibili coreografie di combattimento, un ritmo in stile The Raid del 2011 (anch’esso guidato da Uwais) e molte sequenze di sparatorie per placare i fan di John Wick.

Qui sotto il trailer:

Fistful of Vengeance è diretto da Roel Reiné, che ha diretto due episodi di Wu Assassins ed è anche associato alla regia degli episodi della prossima serie TV di Halo su Paramount +.

Il regista è anche noto per aver diretto sequel di famosi franchise come Death Race 3, 12 Rounds 2 e The Scorpion King 3: Battle for Redemption.

Il film è scritto da Cameron Litvack (Quantico) e Yalun Tu (NCIS: Hawai’i), che hanno entrambi lavorato insieme scrivendo e producendo la serie TV Wu Assassins. A parte Uwais, il cast di Fistful of Vengeance include anche Lewis Tan, Lawrence Kao, JuJu Chan, Jason Tobin, Pearl Thusi, Francesca Corney, Tony Kranz e Rhatha Phongaam.

Netflix presenterà in anteprima Fistful of Vengeance il 17 febbraio.

