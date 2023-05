Flamin’ Hot: dal 9 giugno disponibile il film diretto da Eva Longoria

Disney+ ha diffuso il trailer e la key art di Flamin’ Hot, diretto dalla pluripremiata attrice, regista e produttrice Eva Longoria, in arrivo in Italia il 9 giugno in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Flamin’ Hot è la storia vera e appassionante di Richard Montañez (Jesse Garcia) che, da inserviente della Frito-Lay, ha stravolto l’industria alimentare sfruttando le sue origini messicano-americane per trasformare i Flamin’ Hot Cheetos da snack in un fenomeno iconico della cultura pop globale.

Searchlight Pictures presenta una produzione Franklin Entertainment, Flamin’ Hot, la storia vera e ispiratrice di Richard Montañez, sceneggiata da Lewis Colick (Cielo d’ottobre, Segui il tuo cuore) e Linda Yvette Chávez (creatrice/scrittrice di Gentefied).

Il film è prodotto da DeVon Franklin (Miracoli dal cielo, Atto di fede) ed è diretto dalla pluripremiata attrice/regista/produttrice Eva Longoria (Desperate Housewives). Flamin’ Hot è interpretato da Jesse Garcia (Non è peccato – La Quinceañer) nel ruolo di Richard, Annie Gonzalez (Gentefied) in quello della moglie Judy, Emilio Rivera (Sons of Anarchy, High Crimes – Crimini di stato, Venom) nel ruolo del padre di Richard, Nacho, Dennis Haysbert (Lontano dal Paradiso, 24) nei panni del mentore di Richard, Clarence, mentre il vincitore di 4 Emmy® Award Tony Shalhoub (La fantastica signora Maisel, Monk) è l’amministratore delegato della PepsiCo Roger Enrico. Tra gli altri membri del cast figurano Matt Walsh (Veep – Vicepresidente incompetente), Bobby Soto (Narcos) e Pepe Serna (Scarface).

La troupe comprende il direttore della fotografia Federico Cantini, ADF (Give or Take, Desire), i montatori Kayla M. Emter (Hustlers), Liza D. Espinas (Vida), gli scenografi Brandon Mendez (Black is King) e Cabot McMullen (Shrinking, Super Troopers 2) e la costumista Elaine Montalvo (A Better Life).

Qui sotto potete vedere il trailer:

Mi piace: Mi piace Caricamento...